ZFE : début de la consultation obligatoire des métropolitains et un plan de 26 millions d'euros d'aides

On n'a jamais été aussi proche de la mise en place de la ZFE, d'abord, dans 13 des 49 communes de l'agglo grenobloise, Ce sera pour le 1 juillet prochain.

Le territoire de la ZFE et les axes exemptés - @Grenoble Alpes Métropole

Le but : améliorer la qualité de l'air pour une meilleure santé de la population, une baisse des émissions de CO2, en changeant nos modes de déplacement sur le territoire.

En attendant, il y a une dernière étape, celle de la consultation obligatoire de la population qui débute ce 5 avril jusqu'au 17 mai 2023 pour le grand public et jusqu'au 5 juin pour les personnes publiques.

Pour donner son avis, on peut le faire en ligne sur metropoleparticipative.fr ou sur registre au siège de la métropole, 1 place André Malraux à Grenoble.

26 millions d'euros pour les mesures d'accompagnement

Alors, parce que la ZFE ne doit pas être une "zone à forte exclusion" comme l'a dit le président de Grenoble Alpes Métropole, des mesures d'accompagnement, avec une attention pour les foyers les plus modestes, vont être mises en place.

Les 4 parcours d'accompagnement possibles. - @Grenoble Alpes Métropole

Le dispositif sera porté par M'Tag. Ceux dont le véhicule ne sera plus autorisé à rouler devront d’abord se rendre à un rendez-vous mobilité obligatoire.

Quatre parcours d’aides seront mis en place. Pour y avoir accès, il faudra disposer d’un revenu fiscal de référence de moins de 23 000 €. 77 % des propriétaires de véhicules non classés à Crit’Air 3 sont concernés.

Un accompagnement individuel

Pierre Verri, maire de Gières et Vice-Président chargé de l'air, de l'énergie et du climat à la Métropole, comprend l'inquiétude de la population mais se veut rassurant : "C'est un sujet difficile à porter, surtout dans la période actuelle, mais les gens qui vont être concernés, qui ont donc un véhicule non classé, Crit'Air 5, puisque c'est le premier pas, Crit'Air 4 l'année prochaine, et Crit'Air 3 en 2025, se posent des questions et c'est normal et c'est à nous de les guider au mieux, individuellement."

5200 véhicules Crit'Air 5 concernés dans un premier temps

Et il insiste : " Ce sont près de 26 millions d'euros qui sont mis sur la table pour financer le dispositif. Il y a des aides qui vont jusqu'à 3500 euros, cumulables avec les aides de l'Etat, qui vont jusqu'à 7000 euros quand il s'agit d'un véhicule électrique, 5000 euros pour un véhicule d'occasion, donc cela peut aller jusqu'à 8500 euros. Vous aurez des gens qui, avec cela, pourront acheter un véhicule essence Crit'Air 1. Et le reste à charge, pour les plus modestes, pourra être proche de zéro!. Nous sommes la Métropole qui aide le plus."

En juillet prochain, ce sont 5 200 Crit’air 5 qui seront concernés, puis 7 800 Crit’air 4 en 2024 et 26 200 Crit’air 3 en 2025