Zone à faible émission : l'association 40 millions d'automobilistes demande sa suspension

Après une année de pédagogie, la Zone à faible émission (ZFE) entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 dans les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg . Les véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les Crit'Air 5 ou sans vignette, ne pourront plus circuler. "Un dispositif discriminant et anti-social" juge Rémy Rodriguez, délégué régional de l'association 40 millions d'automobilistes. L'association termine à Strasbourg sa "Grande boucle des Exclus", autrement dit, tous les citoyens habitant les futures ZFE, qui ne seront pas en mesure d'acheter un nouveau véhicule moins polluant.

Rémy Rodriguez constate une transition trop rapide. "A Strasbourg, d'ici le 1er janvier 2023, les Crit'Air 5 seront interdits. Mais attention, en 2024, ce seront les Crit'Air 4, puis en 2025 les Crit'Air 3. A peu près 1 véhicule sur 2 ne pourra plus circuler. Beaucoup d'automobilistes ne peuvent pas remplacer leurs voitures aussi rapidement" avant d'ajouter que la plupart des voitures, "même Crit'Air 5" passent avec succès le contrôle anti-pollution lors du contrôle technique.

Des contrôles dès janvier 2023

Pierre Chasseray, Délégué Général de 40 millions d'automobilistes, note de son côté "les incohérences" d'un tel dispositif. Selon lui, étendre la ZFE au-delà de l'hypercentre de Strasbourg reviendrait à pénaliser considérablement les usagers des communes alentours. "Par exemple, les Crit'Air 3, 4, 5 ne pourront plus aller en voiture dans la zone commerciale de Vendenheim. On marche sur la tête. On ne va pas y aller à vélo puis prendre un train pour rentrer chez soi." Ce dernier évoque des décisions "déconnectées" des réalités du terrain.

D'ici 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE. Actuellement, 11 métropoles, dont Strasbourg, ont déjà mis en place cette zone à titre pédagogique. Dès janvier 2023, la police effectuera des contrôles et pourra délivrer des amendes de troisième classe (68€) ou de 4ème classe (135€) pour les poids lourds. Les personnes souhaitant acheter un nouveau véhicule peuvent cumuler les aides auprès de l'Etat et de la collectivité territoriale.