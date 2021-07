"On ne s'oppose pas aux ZFE, on considère que le calendrier est irréaliste". Voilà en substance la teneur des échanges de ce mardi à Grenoble autour d'Olivier Six. Le chef d'entreprise, élu politique grenoblois entend négocier avec la métro, les mairies, le gouvernement car "la colère monte" dit-il.

Zones à Faibles Emissions : pour l'élu grenoblois Olivier Six "on est face à un mur réglementaire"

Olivier Six et les chefs d'entreprises réunis ce mardi à Grenoble sur les sujets des ZFE

Un calendrier "inapplicable", c'est l'analyse d'Olivier Six à propos de la ZFE sur la zone grenobloise. La ZFE, zone à faibles émissions, a pour but principal de réduire les émissions des polluants dans l'air dans les centres-villes saturés. Une pollution qui, on le sait, tue chaque année.

Constat oui, méthode non

Ce constat est partagé par les CCI, confirme Olivier Six, qui affirme en revanche : "nous voulons réussir la transition écologique" mais ce calendrier d'application, il n'y croit pas. La ZFE telle que prévue en 2019 prévoit progressivement l'interdiction des véhicules les plus polluants dans son périmètre, et notamment de tous les véhicules diesel en 2025. ZFE : le mode d'emploi à Grenoble.

"Renégocier le calendrier"

Pour le chef d'entreprise grenoblois, par ailleurs élu municipal et métropolitain et engagé en politique à LREM, il faut une renégociation du calendrier. "C'est un mur réglementaire" dressé pour lui en face des entreprises.

Juste complètement impossible

"Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait une révision des ambitions et du calendrier, puisque aujourd'hui, le calendrier tel qu'il est présenté dans l'arrêté n'est pas tenu puisqu'aujourd'hui encore 15% des véhicules qui circulent n'ont pas le droit de circuler. Il ne sera pas tenu. Il impliquerait la disparition de plus de 30% des véhicules, des poids lourds et des véhicules utilitaires d'ici un an. Ce qui est juste complètement impossible. Et en plus, il ne sera pas tenu non plus en 2025, puisqu'en fait ce que les gens n'ont pas encore remarqué, c'est la disparition des Crit'Air 2 [en 2025 dans les ZFE] Ça veut dire la disparition de tous les véhicules diesel dans les quatre années qui viennent, y compris les véhicules neufs qui sont achetés aujourd'hui. Et ça, c'est juste impossible. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les moyens financiers de le faire".

Et les aides pour changer de véhicules ?

Il y a pourtant eues des aides proposées par la métropole de Grenoble pour "verdir" le parc automobile des entreprises, mais ce n'est pas adapté pour Olivier Six : "Il y a un plan très généreux de la Métropole à hauteur de 2 millions et demi qui permet effectivement d'aider au remplacement des véhicules. Sauf que cet argent n'est pas utilisé. Sur les 2 millions et demi, il y a à peine 200.000 qui ont été utilisés. Et ça montre que le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question économique. C'est une question d'impossibilité pour les entreprises de remplacer les véhicules. Aujourd'hui, on n'est pas devant un problème de financement. On est devant une problématique d'impossibilité concrète de remplacer notre parc de véhicules dans les conditions actuelles, avec l'offre de véhicules sur le marché et avec les réseaux de distribution, que ce soit les bornes électriques ou les stations GNV qui existent aujourd'hui".

Une fronde ?

Olivier Six se défend de fomenter une fronde, ni même des manifestations, mais il prévient qu'autour de lui, de Lyon à Paris, et même à Aix, se fédèrent des acteurs économiques qui veulent voir les lignes bouger, à défaut de pouvoir contenir une vague de colère qui selon eux montera de la base.

"Ce qu'on entend à chaque fois qu'on en parle, c'est de la colère. Notre rôle aujourd'hui en tant que collectif, c'est de porter cette information aux collectivités locales, au gouvernement. Comme quoi la colère monte et ils se sentent complètement non-respectés. C'est leur outil de travail, sans outil de travail. Ces gens-là sont à la rue".

Pour autant, le texte de la ZFE est clair depuis 2019, les choses ne sont pas cachées, et pour Grenoble Alpes Métropole, où siège Olivier Six, ce dispositif a été voté par 27 mairies sur 49 communes.

La Métro de Grenoble se dit à l'écoute de ces problématiques, mais aujourd'hui, rien, en l'état actuel de la loi, ne permet de revenir sur les arrêtés pris dans 27 des 49 communes métropolitaines, sauf les maires eux-mêmes.