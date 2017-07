Zones blanches : après cinq ans d'efforts, Besse-en-Oisans est (enfin) équipée en 3G

Besse-en-Oisans, en Isère, inaugure ce lundi après-midi son pylone. Il va enfin permettre aux habitants d'avoir la 3G ! Un chantier compliqué car le village est classé et en altitude, mais après cinq ans d'efforts, les habitants et touristes peuvent enfin téléphoner plus facilement.

Ce lundi après-midi, à 15h30, Besse-en-Oisans inaugure son pylone et va enfin accèder à la 3G ! Ce chantier a été compliqué pour plusieurs raisons. D'une part, le village estc classé et il a donc fallu avoir l'accord des Monuments de France pour implanter le pylone. D'autre part, c'est une commune située en altitude, il a donc fallu hélitreuiller le matériel.

Au bout de cinq ans, les travaux sont enfin terminés. D'où la satisfaction de Michel Combot, directeur général de la fédération française des Télécoms. "C'est des années de procédure administrative pour pouvoir trouver un emplacement. Désormais, la prochaine étape que demande la mairie, c'est de s'assurer que les sentiers pédestres développés par la mairie pour attirer les touristes et développer la commune puissent être couverts également" explique-t-il.

Plus que cinq communes à équiper en Isère

Il y a 15 ans, la fédération des télécoms s'est engagée avec l'État et les élus concernés dans un programme baptisé "zones blanches-centre bourg". 3.855 communes en France dont 30 en Isère ont bénéficié de l'implantation de matériel pour d'abord avoir accès à la téléphonie mobile (voix et sms) et puis à l'internet mobile (3G). Depuis, en Isère, 25 communes ont été équipées. Reste à pourvoir : Le Périer, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Jean-d'Hérans, La Chapelle-de-Surieu et Chevrière.

Rappelons que dans son discours de politique général, le Premier ministre a notamment mis l'accent sur la nécessité que "partout, l'internet mobile soit accessible". La fédération des télécoms est prête à s'investir encore, mais voudrait que l'État fixe un cadre juridique stable.