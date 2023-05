Zones blanches dans la Sarthe : une antenne 4G inaugurée à Saint-Jean-de-la-Motte

En déplacement dans la Sarthe, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot est venu inaugurer une antenne 4G inaugurée à Saint Jean de la Motte, près de la Flèche. Une antenne construite grâce au "New Deal Mobile", un plan national pour lutter contre les zones blanches, des zones où on ne capte aucun opérateur.

New Deal Mobile

Le New Deal Mobile est un plan lancé par le gouvernement en 2018 pour lutter contre les zones blanches. Il part d'un constat simple : pour lutter contre la fracture numérique notamment en zone rurale, il faut lutter contre ces zones non couvertes... Mais implanter des antennes 4G dans ces zones n'est pas rentable pour les opérateurs. Le gouvernement décide donc de lancer ce New Deal Mobile, qu'Olivier Riffard Directeur général adjoint de la fédération française des télécoms, explique ainsi : "Le gouvernement et les opérateurs se sont mis d'accord. Les opérateurs couvrent 5000 zones identifiées par les élus locaux mais en contrepartie, l'Etat, renonce à 3 milliards de recettes puisque pour utiliser les fréquences 4G, les opérateurs payaient 3 milliards à l'Etat. Donc, c'estgagnant gagnant."

L'antenne inaugurée à Saint-Jean-de-la-Motte le jeudi 11 mai est dans la continuité de ce plan : "ce pylône, c'est le trente-sixième qui a été construit, sur une soixantaine prévus dans la Sarthe. Donc on est à peu près à la moitié des déploiements avec les pylônes les plus faciles qui ont été installés."

La Sarthe, bon élève de la transition numérique

Lors de l'inauguration, le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot a insisté, la Sarthe est un bon élève de la transition numérique : " La Sarthe est un très bon élève. C'est un des départements qui est sans doute les plus avancés, avec 96 % des Sarthoises et des Sarthois qui sont éligibles à la fibre alors que c'est 80 % au niveau national." Seul problème, la fibre ce n'est pas la téléphonie mobile et il reste beaucoup de zones blanches dans ce territoire pourtant à la pointe, comme Saint-Jean-de-la-Motte, une commune qui coche toute les cases de la zone type :"il y a de la ruralité, des forêts, un habitat dispersé, où évidemment, les opérateurs ne vont pas se précipiter pour installer des pylônes. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de nos concitoyens de Sarthois et de Sarthois se retrouvaient dans des zones blanches."

Une géographie particulière, confirme Martine Crnkovic, vice présidente du conseil départemental en charge du numérique : **"**La stratégie numérique sur le département de la Sarthe, c'était d'abord la fibre. Et on a plutôt bien réussi ça. Maintenant, il reste la téléphonie mobile. Où là, ça ne dépend pas de nous mais de ce que l'État nous octroie comme dotations dans le cadre du New Deal. Et il y a certains endroits où il faut un pylône pour couvrir trois ou quatre communes. Chez nous, c'est plutôt deux pylônes pour une commune : parce qu'il y a des reliefs, énormément de forêts, nous avons aussi les Alpes mancelles."

Deux ans pour installer l'antenne

Le maire de Saint-Jean-de-la-Motte, Jean Gouband a mis deux ans à installer l'antenne dans son village. Certains habitants étaient inquiets des ondes électromagnétiques et de leurs conséquences sur la santé, il a donc demandé plusieurs expertises pour confirmer l'innocuité de cette antenne, qu'il considère comme essentielle à la vie de la commune : "Beaucoup de gens ici font du télétravail, ils ont besoin de la téléphonie. Il y a aussi beaucoup d'artisans installés sur la commune qui ne pouvaient pas recevoir les appels de leurs clients. Pour vous donner un exemple, lorsque la gendarmerie appelait à la mairie depuis un portable, cela ne captait pas. Donc si on ne fournit pas ce service, cela va accélérer la désertification de nos campagnes."

L'antenne permettra notamment aux mottais et mottaises de pouvoir choisir entre les 4 opérateurs mobile et de bénéficier d'une couverture 4G sur tout le territoire de la commune.