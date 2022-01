Zones d'activités : les intercommunalités manchoises en manque de foncier

L'embellie économique de la France passe aussi par la Manche : au quatrième trimestre de 2021, le département comptait 15.500 chômeurs sans activité, soit une baisse de 17,2% sur un an. Selon l'Insee, le taux de chômage est d'environ 5,7% : le département approche le plein emploi. Autre symbole : les zones d'activités économiques (ZAE) sont en tension.

Difficile en effet de trouver des locaux et des terrains. "On est en manque de foncier", répondent les intercommunalités manchoises interrogées. Dans l'agglomération du Cotentin, les 40 zones d'activités du territoire sont remplies à 95%. Même constat à Saint-Lô agglo, où la trentaine de zones approchent les 90% de taux d'occupation. Dans le sud du département, sur l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, on table sur une saturation des zones de l'Avranchin d'ici "un an à un an et demi".

Changer de logiciel

Globalement, les zones les plus prisées se trouvent aux abord des grands pôles économiques et des axes de communication, comme l'A84 ou la nationale 13. Pour accompagner le développement de leurs entreprises, certaines intercommunalités décident d'étendre leurs zones d'activités. C'est le cas, dès 2022, du parc d'activité de la côte ouest à Créances, où six entreprises souhaiteraient s'implanter. Des demandes qui sont variées, même si ce sont souvent des PME, des artisans et des services. "On a des demandes d'entreprises de logistique et de commerce en gros", indique-t-on du côté de Villedieu Intercom.

Pour soutenir ses entreprises en développement, l'agglomération du Cotentin va investir dix millions d'euros sur trois ans. Le but est de créer trente hectares supplémentaires sur cinq zones d'activités, dont Les Fourches et Bréquécal à Cherbourg-en-Cotentin, Armanville à Valognes et les Costils aux Pieux. Des intercommunalités face à un dilemme : répondre à la demande des entreprises, sans trop grignoter sur les terres agricoles. "On voit bien qu'il va falloir qu'on change un peu de logiciel. A Saint-Lô agglo, on s'intéresse aux vieilles zones d'activités, que l'on pourrait requalifier et redécouper. On doit aller vers l'efficience énergétique. On va essayer de _passer du quantitatif au qualitatif_", souligne Mickaël Grandin, vice-président de Saint-Lô agglo en charge du développement économique.

Tarif incitatif

Développement économique et enjeux environnementaux qui ne sont pas inconciliables. Comme le montre ce concept innovant sur le territoire de la communauté de communes de la Baie du Cotentin. La zone du Mesnil 2 sort de terre à Saint-Hilaire-Petitville, près de Carentan : 60.000 mètres carrés, dont 43.000 commercialisables répartis en treize lots, à deux pas de la nationale 13 et de l'échangeur vers la nationale 174. Un effort a été fait sur l'aspect paysager avec des haies, quatre mares conservées et des plantations d'arbres fruitiers à l'entrée de la zone. Des études sont en cours pour installer une station de Bio GNV, du gaz utilisé comme carburant. "Le règlement de la zone prévoit qu'au moins la moitié de la surface des aires de stationnement soit perméable aux eaux de pluie pour limiter l'imperméabilisation des sols", explique Jean-Claude Colombel, président de la Baie du Cotentin.

La grande innovation de cette zone de Saint-Hilaire-Petitville, c'est la mise en place d'un conseil énergie en amont via la Chambre de commerce, et l'instauration d'une tarification incitative, en proposant deux prix au mètre carré : un premier tarif de 35 euros le mètre carré si l'entreprise s'engage dans des travaux d'écoconception (orientation des bâtiments, récupération d'énergies, isolation, etc.), et 38 euros dans le cas échéant. Les premières entreprises doivent s'installer à la fin du premier semestre 2022.