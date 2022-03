Zoo de Beauval : "des étoiles plein les yeux" pour 340 bénéficiaires des Restos du cœur Centre-Val de Loire

Des étoiles plein les yeux pour des familles du Centre-Val de Loire ! Les Restos du cœur ont invité 340 parents et leurs enfants à passer une belle journée au zoo de Beauval samedi 19 mars. Ils sont venus du Cher, de l'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Loir-et-Cher, et du Loiret. C'était une première pour la majorité de ces familles en difficulté, accompagnées par l'association.

"Une bouffée d'oxygène"

Léo, 10 ans, Enzo, 6 ans et Steven, 5 ans viennent au zoo pour la première fois et s'émerveillent devant les animaux. "Ça fait longtemps que je veux venir au Zoo de Beauval", déclare Steven. "On habite pas loin, mais on a pas les moyens de venir au zoo. Aujourd'hui c'est un cadeau des Restos du cœur et on est très content", confie Tim, le père de Steven qui habite près d'Amboise.

Agnès, une habitante du Loire-et-Cher est venue avec ses deux filles. "Elles ont des étoiles plein les yeux", se réjouit la maman. "Ça fait très longtemps qu'on a pas de loisir, les loisirs c'est l'air de jeu à côté de chez nous." Quand les fins de mois sont difficiles, les loisirs ne sont pas la priorité. "Avec les tarifs, le carburants, en ce moment c'est un peu compliqué les sorties, donc c'est la bouffée d'oxygène", ajoute Vanessa, une aide soignante.

Dans le Centre-Val de Loire, 44 000 personnes sont accompagnées par les Restos du cœur, dont 34 000 pour l'aide alimentaire. Mais l'activité de l'association recouvre un champ bien plus large, au niveau de l'emploi, de la langue française, de l'insertion et également du loisir. "Les personnes qui viennent chez nous quand elles sont en difficulté, on les aide à sortir des Restos du cœur", explique Michel Flamé, président de l'association d'Indre-et-Loire.

On ne veut pas qu'ils soient marginaliser. Ce sont des gens comme tout le monde.

Cette sortie au Zoo de Beauval permettra aux enfants des Restos d'échanger à l'école avec les autres enfants dont les parents ont les moyens de payer un ticket.

