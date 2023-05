Zoo de Beauval : un record d'affluence à l'Ascension

Beaucoup de monde dans la région Centre-Val de Loire pour ce long week-end de l'Ascension. Les touristes sont venus nombreux pour visiter des châteaux, faire du vélo ou encore... aller au ZooParc de Beauval. Si traditionnellement, ce week-end est connu pour être le plus dynamique pour le secteur du tourisme, à Beauval, dans le Loir-et-Cher, un record d'affluence a été battu.

Le zoo de Beauval a accueilli 80.000 visiteurs de jeudi à dimanche. Le président du parc, Rodolphe Delord, explique avoir allongé les horaires d'ouverture de 7h45 à 21h. "Plus de 30.000 personnes sur la journée du vendredi. C'est un record absolu d'affluence." Le parc qui avait pris les mesures nécessaires pour ce week-end, 1.500 employés et plus d'agents de sécurité.

Des plaintes sur les réseaux sociaux

Avec cette affluence record vendredi dernier, certains visiteurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. "Nous nous attendions à avoir du monde, mais pas à ce point là. C'est pour cela que nous avions déjà conseillé à nos visiteurs de privilégier le jeudi et le dimanche", précise Rodolphe Delord.

Le week-end de l'Ascension est traditionnellement très dynamique pour le tourisme. C'est la plus grosse journée de l'année dans tous les sites en France. "On fait 4% voire 5% de nos entrées annuelles", précise le président du Zooparc de Beauval. Le parc s'agrandit, son affluence aussi, "nous allons voir pour les années futures à pouvoir limiter ces grosses journées et étaler les visites."

Cette affluence reste positive dans le monde touristique surtout après les deux années de pandémie, les hôtels et restaurants du secteur affichant complets pendant plusieurs jours.