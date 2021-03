Zoo de St-Martin-La-Plaine : "Une coiffeuse peut arrêter le sèche-cheveux, s'en aller. Nous on ne peut pas !"

Directeurs de zoo, mobilisez-vous pour faire entendre votre voix ! C’est en substance le message lancé par Pierre Thivillon, le créateur de l’espace zoologique de St-Martin La Plaine, en proie à des difficultés financières importantes. Sur l’année écoulée, il n’a pu ouvrir que 4 mois et les réserves se réduisent à vitesse grand V car chaque jour ce sont 5000 euros qui sont nécessaires à l’entretien et l’accompagnement des centaines d’animaux qui peuplent le zoo.

1 million d'euros de pertes ?

Récemment une cagnotte lancée par des habitants de la vallée du Gier a tenté de venir en aide à la structure, un élan populaire qui a permis de récolter 36 000 euros mais qui ne représente qu’une goutte d’eau dans le bilan comptable de l’espace zoologique. Aujourd'hui les pertes totales sont estimées à 1 million d'euros.

Il y a une semaine, Pierre Thivillon a donc écrit virtuellement sur Facebook au gouvernement et au 1er Ministre pour les implorer de pouvoir rouvrir.

Faire entendre la voix des zoos

Sur France Bleu, Pierre Thivillon en appelle également au sursaut des responsables de zoos qui doivent se faire, eux aussi entendre. "L'union fait la force", rappelle-t-il. "On a beaucoup entendu parler des restaurateurs, des coiffeurs, de la culture. Quand on ferme un musée, les toiles et les sculptures vont rester là où elles sont. Une fois que le chauffage est coupé et la lumière éteinte, cela ne coute plus rien. Tandis que nous travaillons avec du vivant pour 5000 euros de dépenses quotidiennes avec 35 de nos 40 salariés en activité. Je me suis disputé avec une coiffeuse l'autre jour en lui disant que c'était triste mais qu'elle pouvait arrêter le sèche-cheveu et s'en aller. Nous on ne peut pas !"