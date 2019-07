Le service des urgences de l'hôpital d'Orange entre dans le mouvement de grève national

Orange, France

eUne délégation des agents du service des Urgences d'Orange monte à Paris ce mardi 2 juillet pour se joindre à la manifestation organisée par le collectif inter-urgences et des syndicats hospitaliers. Rassemblement en fin de matinée devant le ministère de l’Économie et des Finances, avant de s'élancer en cortège vers le ministère de la Santé. Une grève ici à Orange avec banderoles et pétitions auprès des patients tout en conservant le maintien des soins comme dans tous les services d'urgences mobilisés dans ce mouvement, ils sont aujourd'hui 154. Ici une des médecins évoque un quotidien devenu intenable vis-à-vis autant des soignants que des patients. "Les agents du service public , ils ont accepté longtemps moins de moyens, que ce soit plus difficile, ils ont trouvé des solutions mais à un moment donné on arrive à l'os et c'est à ce moment que n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable de voir des infirmières partir en pleurant parce qu'elles n'ont pas fait leur boulot correctement. c'est insupportable en tant que médecin de se demander en permanence si on a pas oublié quelqu'un ou de faire quelque chose. Cette pression morale est insupportable."

Les heures d'attente qui se prolongent faute d'effectifs suffisants créent un climat d’énervement et même de violence

Sophie est infirmière de nuit aux urgences en particulier sur l'unité d'hospitalisation de courte durée : "L'attente qui se prolonge engendre la violence. On est souvent que des infirmières, seules devant des gens agressifs, agités, c'est pas gérable." Elle ajoute :" On voit énormément la différence entre l'effectif de jour et l'effectif de nuit. On a fait l'effort d'accepter la suppression d'un poste d'aide soignant en nous disant que le budget était trop serré et qu'il fallait faire un effort. On a fait cet effort depuis cinq ans , le minimum pour un service de soin c'est une infirmière et une aide soignante qu'on nous a enlevé".

Après Avignon, Apt et Cavaillon cette grève suivie par la majorité du personnel des urgences d'Orange prendra notamment ici la forme d'un rassemblement tous les lundis devant le service où d'ailleurs depuis un an après l'effondrement de la salle d'attente un petit préfabriqué dehors accueille les patients dans l'attente de leur tour

