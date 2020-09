Haute-Garonne : 0,8% des classes fermées, "pas de circulation du virus à l'école" selon le rectorat

Le directeur académique des services de l'Éducation nationale de Haute-Garonne affirme ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie que moins de 40 classes ont été fermées à cause du coronavirus. Et les cas, selon le rectorat, sont des cas "rapportés", le Covid-19 ne se transmettrait pas entre élèves.

Moins de 1% des classes en Haute-Garonne sont fermées à cause du coronavirus selon le rectorat.

Alors que la Fédération des Parents d'élèves (FCPE) affirmait sur notre antenne mercredi que 64 classes avaient à ce jour fermé en Haute-Garonne à cause d'un cas suspect ou avéré parmi les enfants ou les encadrants, le rectorat rectifie le tir et tente d'apaiser l'inquiétude des familles.

Le Dasen 31, Mathieu Sieye, invité de France Bleu Occitanie ce jeudi. Copier

Près de 40 classes fermées sur 5.000, aucun établissement entier

Mathieu Sieye, le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi. Il précise que près de 40 classes, tous niveaux confondus sur les 5.000, sont à ce jour fermées dans le département. Cela correspond à 0,8% des classes.

Le virus ne circule pas à l'intérieur des établissements scolaires, il n'y a pas de contamination entre les enfants. Ce sont des cas importés. — Mathieu Sieye, Dasen 31

Des classes ont fermé ces derniers jours à Toulouse, Villefranche-de-Lauragais ou encore Ayguesvives. Pour l’instant, aucun établissement, école, collège ou lycée, n'a fermé en Haute-Garonne.

Du personnel suffisant pour remplacer les enseignants isolés selon le Dasen

Une cellule opérationnelle existe depuis la rentrée au sein du rectorat, avec des médecins, des infirmiers, des cadres. Ils doivent recenser et établir des cas-contacts, définir qui doit être en quatorzaine ou pas, une "décision médicale" souligne Mathieu Sieye qui refuse de commenter ces décisions. Car le doute subsiste sur la cohérence des décisions, et leurs mesures : à l'école Marie-Curie de Toulouse, neuf classes ont fermé pour un seul cas positif, tandis que dans la plupart des autres cas seule la classe concernée voire une ou deux autres ferment.

Pour le moment, nous avons assez de remplaçants, et nous avons remplacé tous nos personnels. La preuve, aucun établissement n'a dû fermer pour l'heure.

Autre question que peuvent se poser les parents : comment gérer le fait d'avoir son cadet isolé à la maison pour cause de cas dans sa classe en primaire alors que son aîné continue d'aller au collège. "Il y a très très peu de cas contacts dans le second degré car tout le monde porte des masques, en permanence", répond le Dasen 31 qui insiste sur le fait que fermer plusieurs classes et renvoyer des dizaines d'enfants chez eux reste une "décision sanitaire" prise par le corps médical.