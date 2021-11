1 000 élèves perpignanais vont bénéficier de deux petits déjeuners gratuits par semaine

Ce sont 1 000 petits perpignanais, de sept écoles différentes, qui vont désormais petit-déjeuner deux fois par semaine, gratuitement, pendant toute l'année. L'opération a été inaugurée à l'école élémentaire Victor Hugo, à Perpignan, dans le but de proposer un repas complet et équilibré à chaque élève. Au menu, ce vendredi matin, une brique de lait, des clémentines et de la baguette, qui ont bien rassasié les enfants.

"C'est meilleur celui de l'école que celui de la maison" - Lina, élève de l'école élémentaire Victor Hugo

"La brique de lait, c'est du laitage, le pain, c'est des féculents, et le fruit, c'est un fruit et légume", énumère sagement Rayan. "C'est meilleur celui de l'école que celui de la maison", surenchérit Lina. Habituellement, elle ne mange qu'un pain au lait et boit un verre de lait avant d'arriver à l'école : "J'ai très faim le matin", ajoute l'élève. Une de ses camarades, Éliana, avoue ne pas prendre régulièrement de petit-déjeuner avant d'arriver à l'école, quand elle le fait, c'est "une tartine de nutella". Elle a souvent le ventre qui "gargouille" le matin : "Ça me déconcentre", reconnaît-elle.

Plus de coup de fatigue en matinée

Ces petits-déjeuners à l'école ont plusieurs objectifs pour le directeur de l'école, Florent Olive. "Voir si on gagne en concentration avec les élèves et en efficacité", dans un premier temps. Un repas équilibré, ça veut dire le plein d'énergie le matin, et pas de coup de fatigue vers 11h. "Il y a aussi cette convivialité et ce travail de relationnel entre eux, le matin." Le directeur insiste aussi sur le côté pédagogique de l'opération : apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles des produits et "définir avec eux quelle est la constitution d'un bon petit-déjeuner".

Un quart des élèves ne mangent pas le matin

Si cette école, et sept autres (Jean Jaurès, Picasso, D'Alembert, Jordi Barre, George Dagneaux et Hélène Boucher), ont été choisies pour cette opération, c'est parce qu'elles sont dans des secteurs considérés comme "prioritaires" par la mairie et le rectorat. "C'est là où il y a le plus de difficultés et le plus d'enfants qui arrivent le matin le ventre-vide", explique Sophie Blanc, adjointe à la mairie de Perpignan en charge de l'Éducation. Dans l'école Victor Hugo, le directeur a compté qu'un quart de ses élèves ne prenaient pas de petit-déjeuner le matin.

L'opération coûte 70 000 euros à la municipalité pour l'année scolaire, à raison d'un euro 30 le petit-déjeuner. Dans le département, sept autres communes ont déjà instauré le petit-déjeuner gratuit à l'école.