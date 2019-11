1 500 élèves Corses bénéficient d'un petit-déjeuner à l'école, un dispositif pour réduire les inégalités

Corse, France

Un pain au lait, un fruit et un yaourt pour bien commencer la journée ! C'est le petit-déjeuner qui a été servi ce mardi matin aux élèves de l'école maternelle Andria Fazi à Ajaccio. Cette mesure, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté du gouvernement, est désormais mise en place dans douze communes de l'académie de Corse. Porté à la fois par l'Education nationale et les municipalités, le dispositif de ces petits-déjeuners est à destination des établissements et des quartiers prioritaires (REP et REP+).

Une découverte pédagogique essentielle

À l'école maternelle Andria Fazi d'Ajaccio, une fois par semaine, chaque mardi, le petit-déjeuner est servi aux élèves, depuis début novembre, date du lancement du dispositif dans l'académie de Corse. "Petit à petit, on s'adapte, on voit comment cela se passe... Dans tous les cas, cela a un réel intérêt pédagogique. Cela reste un moment d'apprentissage et par mimétisme certains enfants mangent le matin, alors que cela ne faisait pas parti de leurs habitudes" explique Marie-Pierre Poggi, institutrice et directrice de l'école Andria Fazi.

À l'occasion de ce repas matinal à l'école, les enfants reçoivent le même petit-déjeuner, toujours composé de ces trois ingrédients : un fruit, un laitage et un produit céréalier. En proposant le même petit-déjeuner pour tous, c'est une façon de réduire les inégalités. Il s'agit aussi d'instaurer un "moment de convivialité" estime Julie Benetti, la rectrice de l'académie de Corse.

La rectrice Julie Benetti aux côtés des élèves de l'école maternelle Andria Fazi à Ajaccio © Radio France - Lauriane Havard

Pour l'heure, les écoles de douze communes corses sont concernées par cette action. A l'avenir, d'autres établissements pourront bénéficier de ce dispositif.