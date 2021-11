10 radars pédagogiques vont être installés aux abords d'écoles de Montpellier pour plus de sécurité

D'ici la fin de l'année, la mairie de Montpellier va installer 10 radars pédagogiques pour faire ralentir les voitures aux abords des écoles primaires et maternelles. C'est le cas dans les écoles Mozart et Berthe Morisot, quartier des Cévennes à Montpellier.

La mairie de Montpellier veut en finir avec les voitures qui roulent à plus de 30 kilomètres heure aux abords des écoles de la ville. Dix radars pédagogiques vont être installés devant des écoles primaires et maternelles. Ce sont les radars qui affichent un bonhomme vert si la limite de vitesse est respectée et rouge si ce n'est pas le cas. La pédagogie est à tester avant la répression assure le maire de Montpellier, Michael Delafosse : "je ne veux pas être celui qui fait des radars pour faire des machines à cash."

Reportage de Morgane Guiomard à l'école Berthe Morisot à Montpellier. Copier

Les radars pédagogiques seront en place dès la semaine du 15 novembre devant l'école primaire Berthe Morisot et maternelle Mozart, quartier des Cévennes. C'est nécessaire pour Soumia, une maman qui accompagne tous les jours ses deux fils de 7 et 8 ans à l'école. "Les enfants ça traverse de partout sans faire attention" explique-t-elle. Pour Soumia, "c'est aux automobilistes de faire attention." Mais "le matin ils sont pressés et veulent vite arriver au travail pour n'importe quel prix."

Des radars pédagogiques pour que les voitures ralentissent

Le maire de Montpellier croit en "une société de la responsabilité." Si jamais les radars pédagogiques ne suffisent pas, il assure qu'il "prendrait des mesures plus sévères." "Mais je préfère faire confiance. Tout le monde peut le comprendre : la vie d'un enfant ça n'a pas de prix" développe Michael Delafosse. En plus de ces radars, un agent de protection des écoles sera là à l'année pour faire traverser les enfants en toute sécurité. Ce rôle sera endossé par un retraité qui veut voir un complément de revenus ou un agent de la collectivité.

"Des parents et des enfants traversent en diagonale"- Carole Futéral, institutrice à l'école Berthe Morisot

Carole Futéral, institutrice pour les CE2 à l'école Berthe Morisot depuis sept ans est rassurée par la mise en place de ces radars : "c'est mieux que rien !" Par contre elle soulève un autre problème : "les feux sont trop longs et trop décalés. Des enfants et des élèves traversent en diagonale. Les voitures démarrent très vite et les piétons n'ont pas le temps de traverser" Parents, enfants et enseignants attendent donc de voir si les voitures ralentiront vraiment aux abords des écoles.

Carole Futéral, institutrice pour les CE2 à l'école Berthe Morisot. Copier