100% de réussite au Bac pour les jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille

La tête et les jambes. Bravo aux jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille ! Les 27 élèves qui passaient le baccalauréat ont tous réussi. Une bonne nouvelle pour passer de bonnes vacances. Et un grand coup de chapeau puisque sur les 27 candidats, cinq d'entre eux obtiennent la mention "Très Bien", quatre la mention "Bien", 15 la mention "Assez Bien". Et c'est un coup double pour Jorès Rahou, Cheick Souaré, Richecard Richard et Aaron Kamardin, qui en plus d'avoir signé leur premier contrat professionnel décrochent leur bac.

Félicitations à :

Terminale ES :

LE GALLO Léo, LORENZINI Fabio (mention AB), MOUKO Serge MOUSTIER Tom (mention AB) POLO Romain (mention bien), RAHOU Jores (mention AB).

Terminale S :

AUQUIER Sandro (mention TB), CORDIER Clément (mention TB), DESSUS Bastien (mention TB), FAURIEL Lois (mention TB), LAMARQUE Alais (mention TB), ZAHOT Sarah.

Terminale STMG :

AROUAISSA Ines (mention AB), AUDEGOND Kilyann (mention Bien), BANDIKIAN Tom (mention Bien), DELRANC Tom (mention AB), KABY Hugo (mention AB), LECHAR Kada (mention AB), SOUARE Cheick (mention AB), VANNI Fabio (mention Bien).

Terminale Pro :

ARAUJO Yoann (mention AB), BLAUDET David (mention AB), FARDI EL Omar (mention AB), KAMARDIN Aaron (mention AB), NKOUNKOU Niels (mention AB), RACHIDI Salim (mention AB), RICHARD Richecard (mention AB).

Au niveau national le taux de réussite avant le rattrapage est de 91,5%, un chiffre record d'après le ministère de l'Education.