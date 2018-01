A l'appel d'une intersyndicale, une soixantaine d'enseignants se sont rassemblés mercredi 17 janvier en début d'après-midi devant le rectorat à Nancy pour dénoncer 100 suppressions de postes à la rentrée prochaine dans les collèges et lycées de l'Académie.

Juste avant la réunion du Comité technique académique ce mercredi après-midi, une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel d'une intersyndicale enseignante. Elles se sont rassemblées devant le rectorat à Nancy pour dénoncer les suppressions de postes qui se profilent à la rentrée prochaine.

En septembre, 36 postes vont être créés dans le premier degré, destinés notamment à la mise en oeuvre du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Dans le second degré en revanche, ce sont 100 postes d'enseignants qui vont disparaître pour 406 élèves en moins dans les collèges et lycées.

Les syndicats parlent de mesures "complètement disproportionnées" et s'inquiètent de la suppression en particulier de 60 postes dans les lycées professionnels. Selon Bruno Henry, co-secrétaire général académique du SNES FSU, "l'Ecole lorraine a besoin de profs pour faire réussir tous les élèves, les amener à un niveau de qualification le plus élevé possible. C'est le meilleur rempart contre le chômage".