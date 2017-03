1000 emplois à pourvoir en Région Centre Val de Loire actuellement sans candidat

La ministre de l'éducation nationale Najat Valaud Belkacem était - lundi - au Lycée professionnel Henri Becquerel à Tours. Ce déplacement ministériel avait pour but de présenter quelques unes des 500 nouvelles formations professionnelles qui seront ouvertes à la rentrée prochaine partout en France.

En Région Centre Val de Loire, ce sont 18 nouvelles orientations possibles qui vont être proposées aux jeunes, des formations diplômantes pour des métiers d'avenir avec plusieurs centaines de postes à pourvoir très rapidement.

La Ministre de l'Education Nationale l'a annoncé hier - lundi - à Tours, "il s'agit de cibler des secteurs qui répondent aux besoins nouveaux de notre économie et créateurs d'emplois pour les jeunes".

700 000 jeunes alternent chaque année en France formation en entreprise et enseignement dans les établissements scolaires et pour nombre d'entre eux, c'est une garantie d'intégration professionnelle rapide dans des entreprises à la recherche de personnels qualifiés. Pour des chefs d'entreprises et des enseignants présents hier lors de la table ronde avec la Ministre, l'enseignement professionnel et technologique a une image extrêmement démodée.

Les formations ont les mêmes appellations qu'au 19ème siècle, alors que nous travaillons sur des technologies du 21ème siècle

Les chefs d'entreprise présents hier représentaient les secteurs de l'aéronautique, de la pharmacie, de la cosmétologie mais aussi de l'agroalimentaire et avec ces 5 représentants du monde professionnel, François Bonneau le Président de la Région Centre Val de Loire précisait que c'était un millier d'emplois qui étaient à pourvoir immédiatement et qui ne trouvaient pas de candidat !

Ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a 1000 emplois disponibles et de ne pas pouvoir les occuper, c'est pourquoi ces nouvelles formations sont mises en place - Najat Vallaud-Belkacem

En plus de ces 500 nouvelles formations, un millier d'enseignants seront recrutés dés la rentrée prochaine pour les encadrer. Pour plus d'information sur ces nouvelles formations en page d'accueil du Ministère de l'Education Nationale