"107 jours de classes non-remplacés" depuis la rentrée en Haute-Vienne selon le Syndicat des enseignants-Unsa

Manque-t-il des profs et des remplaçants dans l'Académie de Limoges ? Les syndicats alertent et demandent plus de moyens. Le Syndicat des enseignants-Unsa en Haute-Vienne demande aussi un audit précis de la situation, un état des lieux. Sa secrétaire Anabel Roy était l'invitée de France Bleu Limousin ce mercredi matin. "Il y a des postes qui ne sont pas pourvus et des postes qui ne sont pas remplacés" a-t-elle indiqué, précisant que dans le premier degré "à cette rentrée, la moitié des 160 enseignants remplaçants sont mobilisés sur des remplacements à l'année, ce qui veut dire que des professeurs des écoles malades ne peuvent pas être remplacés", le solde étant insuffisant selon elle "non seulement car on n'est pas rentrés dans les épidémies d'hiver, et on ne peut parer non plus à la formation continue des enseignants".

Des jours de classes non-remplacés

Anabel Roy a par ailleurs annoncé que, dans le premier degré en Haute-Vienne, "107 jours de classes n'avaient pas été remplacés" depuis la rentrée, et qu'en Creuse des classes avaient dû fermer "faute de remplaçants, ce qui une honte pour le service public".

Quant la demande d'audit du Syndicat des enseignants-Unsa, le comité technique académique d'hier n'a pas permis d'avancer selon Anabel Roy. Pourtant, "cela nous permettrait de demander des postes supplémentaires pour la prochaine dotation à la rentrée prochaine" dit-elle, estimant les besoins à "50 postes pour le premier degré en Haute-Vienne".

Invitée enfin à s'exprimer sur le mouvement des AESH, ces personnes - essentiellement des femmes - qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans les classes, Anabel Roy a estimé que "80 enfants n'étaient pas accompagnés" en Haute-Vienne, souhaitant pour ces personnels "des contrats à temps plein et de la formation".