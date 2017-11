11 novembre : les jeunes Corses entretiennent le devoir de mémoire dans les écoles

On célèbre ce samedi 11 novembre le 99e anniversaire de l'Armistice de la Première guerre mondiale. Un conflit qui a causé la mort de 9 millions de personnes et fait plus de 8 millions d'invalides. En Corse, depuis 2006, les élèves du primaire participent à un devoir de mémoire.

Sur 45.000 Corses mobilisés, notamment au sein du 173e Régiment d'infanterie, 12.000 ne sont jamais revenus de la Première guerre mondiale. Ce samedi 11 novembre, un peu partout en Corse, plusieurs cérémonies du souvenir auront lieu au pied des monuments aux morts.

Le devoir de mémoire est également entretenu dans les écoles, à travers par exemple le concours national lancé en 2006 auprès de élèves de CM2. Le principe : les enfants doivent retracer la vie d'un soldat dont le nom est inscrit sur un monument aux morts quelque part en Corse.

Ce travail, à la fois artistique et de recherches, a permis aux écoles d'Alagajola, de Cardo, de Ghisonaccia, de Sainte-Lucie de Moriani et Jean-Toussaint Desanti de Bastia d'être primées cette année.

"Les élèves ont dû rechercher des souvenirs qui retracent la vie d'un soldat, raconte Jeannine Vittori, conseillère pédagogique en art plastique pour la Haute-Corse. Cela peut-être par exemple sa fiche militaire, une lettre, un document familial ou privé. A partir de ces éléments-là, les élèves ont essayé d'imaginer ce que pouvait ressentir ce soldat. Nous avons travaillé sur des soldats très jeunes, d'une vingtaine d'années. Ils ont pu ainsi réaliser la dureté de la guerre, en faisant des comparaisons avec leur propre vie."