La rentrée, étalée entre lundi et mardi selon les classes, concerne 113 588 élèves en Limousin

Limousin, France

C'est le grand jour aujourd'hui pour plus de 113 588 élèves en Limousin, qui font leur rentrée scolaire ce matin ou cet après-midi (et même demain pour certains niveaux dans quelques établissements). Le Limousin perd 900 élèves par rapport à l'année dernière dans le premier degré mais, globalement, l'académie ne ferme pas de classes.

66 classes dédoublées dans l'académie

Parmi les nouveautés de cette rentrée 2018, le dédoublement des classes en zones d'éducation prioritaire se poursuit. Après les CP l'année dernière, les CE1 sont désormais concernés. Ainsi, dans l'académie de Limoges, 66 classes sont dédoublées et ne compteront que 12 élèves ce matin et toute l'année.

Evaluations et anglais pour les élèves de primaire

L'autre nouveauté, en CP-CE1 mais également en 6ème, c'est l'évaluation des élèves dès le début de l'année. Les tests porteront sur le français et les maths pour estimer le niveau et donc cibler les besoins de chaque élève. L'anglais sera également renforcé dans 4 écoles de l'académie (à Limoges, Brive et Fursac) avec une expérience sur le bilinguisme dès l'école primaire. L'objectif est de croiser l'apprentissage de l'anglais avec des matières classiques, par exemple sport, sciences ou musique couplés à la langue de Shakespeare.

Petit à petit, la réforme du bac se met en place

Quant aux lycées, la rentrée sera marquée par la réforme du bac avec une nouvelle organisation des filières pour 5600 élèves de 2nde en Limousin, le bac qui reposera désormais sur 50 % de contrôle continu. De nouveaux programmes entrent également en vigueur. Ils ont été modifiés pendant l'été, ce qui n'est pas du goût de tous les professeurs.