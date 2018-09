114.985 élèves de tout niveau reprennent le chemin de l'école à partir de ce lundi matin. Après deux mois de grandes vacances, c'est la rentrée!

Retrouver ses copains, faire connaissance avec son/ses enseignant(s) et découvrir les nouveautés de la rentrée 2018.

Portable éteint toute la journée

Celle qui sera la plus marquante pour les adolescents: l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège. C'est la loi désormais. Les élèves pourront avoir leur smartphone sur eux, dans l'établissement, mais éteint... y compris à la récré. Sans quoi, le chef d'établissement, le prof ou le surveillant pourra confisquer le mobile.

Poursuite du dédoublement des classes en zones sensibles

Après les classes de CP en REP+ (Réseau d'Education prioritaire + ) l'an dernier, les CP de REP sont dédoublés, tout comme les CE1 en REP+. Ça concerne 700 élèves en Drôme Ardèche. (150 élèves en Ardèche, 500 dans la Drôme pour les CP. 53 élèves drômois pour les CE1).

Des évaluations pour dresser un état des lieux

Tous les enfants de CP et de CE1 mais aussi les élèves de secondes seront évalués dès septembre. L'objectif est de permettre à l'enseignant de repérer immédiatement d'éventuels problèmes, pour apporter une réponse individuelle, la plus rapide possible.

A noter que les lycéens qui font leur rentrée en seconde cette année, seront les premiers à passer le bac nouvelle formule en juin 2021 (basé notamment sur plus de contrôles continus).