12.639 candidats au bac en Pays de Savoie

C'est le jour J pour les tous les candidats au bac. En Pays de Savoie, ils sont 12.639 cette année, dont plus de la moitié en filières générales. Les épreuves débutent ce jeudi à 8h avec la philosophie. Les chiffres clés.

Il y a peu de suspens, l'immense majorité d'entre eux le décrocheront, mais c'est toujours un moment très particulier dans la vie d'un élève. Le baccalauréat 2017 débute ce jeudi à 8h, comme d'habitude par l'épreuve de philosophie. En Pays de Savoie, ils sont 12.639 candidats, dont plus de 7.000 en filières générales. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 64 ans.

Deux fois plus de candidats en Haute-Savoie qu'en Savoie

Haute-Savoie : 8231 candidats

4779 pour le bac général

1557 pour le bac technologique

1877 pour le bac professionnel

Savoie : 4426 candidats

2317 pour le bac général

792 pour le bac technologique

1317 pour le bac professionnel

Le bac S toujours en pôle position

C'est la série scientifique qui attire encore le plus de candidats cette année. Ils sont plus de 3.500 à tenter de décrocher le bac S. Vient ensuite la série ES puis L pour les filières générales.

C''est la philosophie qui ouvre le bal ce jeudi à 8h, avant l'histoire-géo vendredi. Les élèves de première ont eux rendez vous avec les épreuves de français, ainsi que les candidats des séries professionnelles.

Plus de 9 candidats sur 10 reçus l'an dernier dans l'académie de Grenoble

Dans l'académie de Grenoble, le taux de réussite au bac 2016 s'élevait à 91,1%, toutes filières confondues. Sur les 30.000 candidats, plus de 2.700 avaient obtenu la mention "très bien".

La Savoie remet son titre en jeu. L'an dernier 94,8% des lycéens savoyards avaient en effet décroché le bac général, le meilleur taux de réussite de l'académie. Cette année, les résultats seront connus à partir du 5 juillet.