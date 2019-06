Les épreuves du bac commencent ce lundi 17 juin, avec l'épreuve de philosophie des élèves de terminale. Et de français pour les élèves de première. 12.978 candidats précisément passent le bac cette année, toutes filières confondues, en Franche-Comté. C'est 630 de moins que l'an passé.

12.978 candidats passent le bac cette année, toutes filières confondues, en Franche-Comté. Ils seront au total 11.360 candidats scolaires. 833 scolarisés dans un lycée agricole ou dans une maison familiale et rurale. 785 candidats non scolaires comme les apprentis ou les candidats libres.

Le bac de 16 à 61 ans en Franche-Comté

Le plus jeune de la région a 16 ans. 11 ans seulement pour le plus jeune en France. Le plus âgé fêtera ses 61 ans cette année. 77 ans pour le doyen des Français. Les deux candidats franc-comtois passent un bac général.

L'académie de Besançon compte 83 centres d'examen. 34 pour les bacs général et technologique, 49 pour le bac professionnel.

Un nombre de copies phénoménal

Plus de 3.100 correcteurs sont mobilisés. La moitié d'entre eux va corriger près de 70.000 copies et faire passer 20.000 épreuves orales en bac général et technologique.

