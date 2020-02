12 lycéens vont devenir cadets de la gendarmerie de la Savoie

Savoie, France

12 lycéens et lycéennes de l'agglomération chambérienne sont volontaires pour passer une semaine de leurs vacances de février en stage chez les gendarmes savoyards, puis une autre pendant les vacances d'avril. A l'issue de ces deux semaines, ils deviendront des Cadets de la gendarmerie de la Savoie. Le dispositif existe déjà en Haute-Savoie ou encore en Isère, il est lancé pour la première fois dans le département savoyard.

"On va leur faire faire tout ce qu'on pourrait faire dans le cadre d'une incorporation : on va les équiper, les habiller, leur apprendre l'ordre serré" détaille le colonel Guillaume Chantereau, qui commande les gendarmes de la Savoie, "mais également courir, faire du sport..." Avec un objectif revendiqué : promouvoir les valeurs de la gendarmerie, à savoir "le collectif qui prime", "le sentiment d'appartenance" ou encore _"le service public_".

Le colonel Guillaume Chantereau, commandant de groupement de gendarmeries de la Savoie Copier

Les jeunes découvriront également les différents métiers de la gendarmerie. Et tant mieux si cela fait naître des vocations. Mais avant de mettre le képi s'ils le souhaitent un jour, ils tiendront le rôle d'"ambassadeurs" dans leur lycée, par des interventions dans le cadre de l'éducation civique, ou en animant des ateliers comme lors des semaines de la Sécurité au sein des établissements. Ils seront aussi conviés à participer aux cérémonies et commémorations officielles.

12 lycéens et lycéennes, de 16 à 18 ans...

"C'est bien sûr sur la base du volontariat" explique Eric Lavis, le directeur académique de la Savoie. Les enseignants et les personnels d'encadrement ont repéré au préalable des profils correspondants, et leur ont proposé de devenir cadets ; ce ne sont pas forcément des élèves en échec scolaire, ou à l'inverse des jeunes avec des bons résultats. "On veut surtout _des jeunes motivés par le projet_" précise Eric Lavis, "et on veut veiller à une mixité sociale".

... du Granier, de Monge, de Sainte-Anne et de la Cardinière

Comme c'est une première, par souci pratique (pour ne pas avoir à gérer dès la mise en place les problématiques de logements par exemple), seuls des lycées de l'agglomération chambérienne sont concernés pour cette première année : les lycéens qui deviendront cadets cette année viennent des établissements du Granier, Monge, Sainte-Anne et La Cardinière. Les prochaines années, la proposition sera faite à d'autres lycées plus éloignés dans le département de rejoindre le dispositif.

Le coût de ces deux semaines de stage est estimé entre 15 000 et 20 000 euros par le colonel Chantereau. Si le dispositif perdure et s'étend l'année prochaine, les coûts seront encore plus importants. "Cela nécessite des soutiens" admet le colonel, qui lance un appel au mécénat, auprès des collectivités comme des entreprises, en rappelant que l'association créée pour les cadets bénéficie d'un label d'intérêt général.