127 000 euros alloués pendant 3 ans à la Cité éducative de Nîmes

Mise en place pendant l'été 2019, la Cité éducative de Nîmes a été officialisée ce mercredi grâce à la signature d'une convention entre la rectrice de l'académie de Montpellier, le maire de Nîmes et le préfet du Gard. Elle regroupe les six groupes scolaires des quartiers Pissevin et Valdegour, les collèges Condorcet et Jules Verne, le lycée professionnel Voltaire ainsi que des crèches. Ce dispositif vise en effet à accompagner pendant leur parcours scolaire et extra-scolaire, les enfants et les jeunes de ce quartier, jusqu'à 25 ans. "On a choisi ce quartier car il est jeune et se paupérise explique Sophie Béjean, la rectrice de l'académie de Montpellier et parce que ce dispositif peut potentiellement toucher 5000 jeunes. Il y avait déjà une mobilisation forte autour de l'éducation prioritaire dans ce quartier poursuit-elle. On a par exemple dédoublé les classes de CP et de CE1 et on voit déjà les effets positifs sur les apprentissages des élèves. La Cité éducative va permettre à l'Education nationale de travailler avec la Ville, le préfet à travers la politique de la ville et les acteurs associatifs du quartier."

127.000 euros par an jusqu'en 2023

La gouvernance de cette Cité éducative est assurée par un comité technique qui réunit chaque partenaire. " Le gros avantage de cette Cité éducative, c'est cette synergie des acteurs institutionnels explique Sandrine Hervier, la principale du collège Condorcet qui coordonne le dispositif. On y associe aussi tous les acteurs qui souhaitent participer aux objectifs fixés par la Cité éducative. Ici à Nîmes, on a choisi de travailler autour de la prévention-santé, la culture et la citoyenneté. Les partenaires nous proposent une action et nous, on fait en sorte qu'elle soit la plus globale possible pour toucher une tranche d'âge complète". Et notamment tous les jeunes qui ne sont plus scolarisés, comme les 16-25 ans pour les aider à trouver des formations. Dans le Gard rappelle le préfet, " un jeune sur quatre de moins de 25 ans est sans emploi." Deux autres Cités éducatives existent dans l'académie, à Montpellier et Perpignan. 80 sites sont labellisés en France.