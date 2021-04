1.300 enfants prioritaires inscrits dans les centres de loisirs toulousains pour les vacances

Écoles et crèches fermées, c'est la course à la garde d'enfants pour les parents. La mairie de Toulouse ouvre ses centres de loisirs dès lundi, date de début des vacances, aux enfants prioritaires. Les écoles basculent aussi en centre de loisirs. Comme au premier confinement, l'accueil est gratuit.

L’encadrement sera assuré par les animateurs des centres de loisirs et les référents et animateurs des accueils périscolaires

La mairie et Jean-Luc Moudenc réagissent et s'investissent pour aider les parents malgré la crise et les restrictions sanitaires. Les enfants du service public, de soignants, d'assistantes maternelles peuvent bénéficier d'un accueil gratuit en centre de loisirs dès lundi. Il faut remplir une autorisation pour pouvoir déposer son enfant. À Toulouse, les centres seront ouverts, comme celui du Petit Capitole, des Sept Deniers, de Pech-David ou encore celui de la Ramée pour les enfants prioritaires.

L'accueil des enfants gratuit

Djillali Lahiani, adjoint à la Mairie de Toulouse est fier de pouvoir offrir à nouveau ce service aux familles dans le besoin : "C'est une réponse d'abord professionnelle. Désormais, les animateurs et les encadrants de centres de loisirs peuvent déposer leurs enfants dans les centres de loisirs. Parce qu'avant, ces animateurs, ne pouvaient y laisser leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons cette force de pouvoir accueillir et d'une manière solidaire aussi. Le maire Jean-Luc Moudenc a décidé que comme le premier confinement a été assez douloureux, il a fallu aussi faire face cette fois-ci. Les centres de loisirs sont gratuits" affirme l'élu à la jeunesse.

Écoles maternelles et élémentaires concernées

L'objectif, pour ce troisième confinement est de répondre à une demande plus large. Les enfants prioritaires d'école élémentaire et maternelle peuvent aller en centre de loisirs : "Nous avons le même système que l'école, c'est-à-dire que les écoles qui ont ouvert leurs centres et bien dès la semaine prochaine, elles basculent en centre de loisirs avec des animateurs pour les aider. Nous avons ouvert nos centres de loisirs qui sont aux quatre coins de Toulouse, c'est à dire le Petit Capitole, les Sept Deniers, Pech-David et La Ramée, y compris Borderouge, qui est un centre scolaire, de manière à accueillir toutes les familles qui ont bien sûr l'autorisation de déposer leurs enfants. Ce sont des familles prioritaires qui, aujourd'hui, nous ramènent entre 500 et 700 enfants" explique Djillali Lahiani.

Environ 1 300 enfants sont donc déjà inscrits. De base, un enfant scolarisé sur trois fréquente les centres de loisirs, soit 12 000 enfants toulousains. 10% vont fréquenter ces centres de loisirs de manière gratuite.