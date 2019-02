14 fermetures de classes en Haute-Vienne et beaucoup d'amertume pour des parents qui s'étaient mobilisés

Haute-Vienne, France

Ce vendredi l'inspection académique de la Haute-Vienne a validé ses choix pour les écoles du premier degré à la rentrée prochaine. Des choix qui se traduisent par 14 fermetures de classes et 11 ouvertures, 19 même si on tient compte des classes dédoublées en CP et CE1... Comme le craignaient les syndicats de l'éducation les écoles des zones rurales sont fortement concernées par les suppressions de postes même si à Razès, Solignac et Peyrilhac les fermetures sont évitées. Ce qui n'est pas le cas en revanche au RPI (regroupement pédagogique intercommunal) de Saint-Brice et Saint-Martin-de-Jussac ou encore à Aureil où les parents d'élèves s'étaient mobilisés

Beaucoup d'amertume pour les parents de St-Brice et St-Martin

A Saint-Brice et St Martin-de-Jussac les parents d'élèves s'étaient fortement mobilisés occupant plusieurs jours les deux écoles pour éviter la suppression d'un poste d'enseignant. En apprenant la mauvaise nouvelle Céline Basgrot, l'une des représentantes des parents d’élèves réagit "C'est beaucoup d'amertume et on va demander dans les prochains jours à l'inspection académique les motivations qui ont fait que notre classe va fermer et pas une autre" mais pas question de baisser les bras ajoute-t-elle "On va peut être créer un blog pour montrer tout ce qui est positif dans notre école" car dans le secteur il y a eu plusieurs naissances et elle espère qu'une classe réouvrira à la rentrée 2020.

Le lot des fermetures et des ouvertures à la rentrée prochaine

Communes concernées par les Fermetures de classe : Bessines Sur Gartempe, Nexon, Ecole Jean Macé à Limoges, Condat sur Vienne, Saint Maurice les Brousses, Oradour sur Glane, Saint Germain les Belles, Aureil, Nouic, Saint-Auvent  Ecole Jean Montalat Limoges. RPI Saint Brice / Saint Martin de Jussac, RPI Chalus / Pageas et RPI Chamboret / Vaulry.

Communes concernées par les Ouvertures de classe : Eymoutiers, Eyjeaux, Saint-Priest-Taurion, Saint-Gence, Panazol, Bessines-sur-Gartempe, Verneuil-sur-Vienne, Boisseuil et à Limoges : les ouvertures de classes concernent les écoles : Le Vigenal, René Blanchot, Jean le Bail pour le dédoublement des CP et CE, l'école Gérard Philippe, Jean Montalat , les Homérides, Marcel Proust, Henri Aigueperse, l'école Marcel Madoumier et une réorganisation pédagogique entre les écoles Condorcet/Roussillon à Limoges avec le transfert de 3 postes de l’école élémentaire Roussillon à l’école élémentaire Condorcet.