Quinze communes des Landes passeront à la semaine de 4 jours en septembre

Département Landes, France

A la rentrée de septembre, 82 communes des Landes seront repassées à la semaine de 4 jours d'école, soit 32% des communes du département et 39% des enfants. Quinze nouvelles communes landaises vont repasser à 4 jours à la prochaine rentrée (liste ci-dessous). Les demandes ont été validées ce mardi lors d'un Comité Départemental de l'Education Nationale. Toutes les demandes ont été acceptées cette année, puisqu'il y a eu un consensus entre les collectivités et l'avis du conseil d'école. Elles rejoignent les 63 communes qui ont fait ce choix en 2018 et quatre autres qui ont changé de rythme depuis 2017. Dans quelques mois, elles seront donc 82 communes à fonctionner sur un rythme de 4 jours de classe. Dax et l'agglomération de Mont-de-Marsan ont choisi de rester à 4 jours et demi.

Quinze communes, c'est bien moins que les 67 qui sont déjà repassées à 4 jours depuis la rentrée 2017. On ne peut donc pas parler de basculement mais il y a un réel grignotage surtout sur la côte landaise et le Sud Ouest des Landes. L'une des explications est le passage antérieur de la commune voisine qui pose aujourd'hui des problèmes d'organisation pour des événements inter-écoles. Mais, peu de communes en Haute-Lande ou en Chalosse font le choix de repasser à 4 jours. Ce n'est pas forcément une question de réorganisation des transports scolaires, mais plutôt une explication sociale car pas d'école le mercredi, il faut trouver un mode de garde, qui peut s'avérer payant. Les familles du nord et de l'intérieur des Landes sont parfois moins favorisées. Cette situation qui peut peser dans le choix des élus de rester à 4 jours et demi.

