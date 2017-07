Des bacheliers attendent toujours une place à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

150 bacheliers sont toujours en attente d'une place à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, une situation beaucoup moins tendue qu'ailleurs. Trois filières posent problème notamment les enseignements sportifs, administratifs et sociaux et les métiers de l'information.

Plus de 80 mille bacheliers n'ont toujours pas trouvé de place dans une filière universitaire. Lundi dernier la ministre de l'enseignement supérieur a reçu les présidents d'universités, les syndicats d'étudiants et les recteurs d'académies pour tenter de trouver des solutions rapides.

A l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, ce sont 150 bacheliers qui pour l'instant n'ont pas de place dans trois filière, d'où l'idée de mettre en place des prérequis, autrement dit les bacheliers devraient justifier de leurs connaissances pour accéder à la première année de licence.