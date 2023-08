150 élèves du collège Jean-Philippe Rameau font leur rentrée avant l'heure

C'est le mois d'Août pour encore quelques jours, et pourtant certains élèves ont décidé de reprendre les cours plus tôt. Au collège Jean-Phillipe Rameau c'est la neuvième année que les professeurs organisent une semaine école ouverte pour leurs élèves. Le but c'est de reprendre les cours avant la rentrée pour revoir les bases et reprendre l'année sereinement. C'est aussi un moment privilégiés pour les enseignants qui peuvent passer plus de temps avec les collégiens, regroupés en petits groupes. Ils étaient douze volontaires à rempiler une semaine plus tôt.

Des efforts le matin, pour une récompense l'après-midi

Mais si les 150 collégiens travaillent dur le matin, l'après-midi ils ont droit à des activités pour continuer un peu les vacances. Ateliers de pâtisserie, construction de drônes, et surtout, le dernier jour, direction Nigloland. C'est aussi un bon moyen pour des jeunes issus de milieux défavorisés de faire quelques activités s'ils n'ont pas pu en faire cet été. "Tout est gratuit", insiste Moustapha Rachidi, "les gamins, ils viennent ensembles, ils sont contents." Une formule basée sur le volontariat qui plaît à tout le monde. Le professeur de mathématiques organise ces semaines depuis 9 ans et cette année, il a dû refuser du monde.

Un cours d'Histoire-géo lors de la semaine école ouverte d'été du collège Jean-Philippe Rameau © Radio France - Grégoire Batais

La formule "école ouverte" a même inspirée Emmanuel Macron qui a lancé l'idée d'une rentrée avancée au 20 Août pour les élèves en difficultés. Pas sûr pour autant qu'ils soient tous d'accord pour raccourcir leurs vacances non plus d'une, mais de deux semaines.

