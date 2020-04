151 classes sauvées en Isère par la mesure des 24 élèves par section

Malgré la crise, la directrice académique de l'éducation nationale, Viviane Henry a continué à travailler pour élaborer la carte scolaire de la rentrée de septembre. Il y aura 1242 élèves en moins, et paradoxalement, 30 postes d'enseignants supplémentaires. A noter que l'application du critère présidentiel des classes de maternelles à 24 enfants maximum permet d'éviter la fermeture de 151 classes en septembre.

« Depuis plusieurs années", explique la directrice académique, "nous avons fait attention à préserver la ruralité. Le taux d'encadrement s'y est largement amélioré. Nous sommes vigilants à ne pas supprimer des postes dans les milieux ruraux. Et alors que certaines écoles ont très peu d'élèves nous n'avons pas fait de fermeture ( de classe)"

Sur l'ensemble des communes urbaines, le taux d'encadrement s'est amélioré

"Au niveau de l'éducation prioritaire nous continuons à avancer sur le dispositif 100% de réussite. Nous avons terminé l'ensemble des dispositifs CP, CE1 en REP et REP+ amorcés depuis deux ans. Cette année, nous avons mis en place tous les dédoublements en grande section de maternelle en REP +. Et nous amorçons le processus en REP (réseau d'éducation prioritaire). A la rentrée, nous aurons 325 classes dédoublées au titre de cette mesure. "

"Nous continuons à faire vivre la mesure présidentielle de classes limitées à 24 élèves. Cela a évité 151 fermetures en Isère, et permis des classes à 24 en Grande Section de maternelle, CP et CE1. C'est la maternelle qui est la plus impactée par la baisse des effectifs. Or, nous ouvrons 15 classes pour 4 fermetures. "

La carte scolaire prend également en compte les élèves à besoin éducatif particulier, puisque sont créées une ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire), et 2 postes de référents ASH. Les élèves Ulis sont comptabilisés pour ne pas fermer de classes, ou pour générer des ouvertures. Et puis, il y a la création d'une unité UPE2A (Unité pour les enfants allophones) et on continue avec les classes bi-langues.