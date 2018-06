C'est un chiffre qui progresse chaque année: le nombre de candidats au bac dans notre région. On compte 20.516 inscrits cette année en Alsace, c'est près de 5% de plus que l'an dernier. En effet, en 2017, 19.596 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat, un chiffre qui était en légère hausse déjà par rapport à 2016. Pour expliquer cette progression, les démographes invoquent le "baby-boom"de l'an 2000.

La moitié de ces futurs bacheliers est scolarisée dans l'enseignement général. Ces 10.700 candidats sont inscrits dans les séries "économiques et sociales", littéraire ou scientifique. 5.679 jeunes tentent cette année un bac professionnel, 4.137 jeunes passent un bac technologique. Il y aussi l'Abibac, le bac franco-allemand qui mobilise cette année 415 candidats.

La SNCF coopérera avec les centres d'examens © Maxppp - Alexandre Marchi

Les épreuves anticipées du baccalauréat débutent également ce lundi 18 juin 2018, avec le français, aujourd'hui, pour 14.060 élèves de première. 8.000 correcteurs et examinateurs seront sur le pont pour encadrer et valider les épreuves, organisées dans 104 centres d'examen. Cette année, le plus jeune candidat est âgé de 15 ans, il est bas-rhinois, inscrit en série S du baccalauréat général. Le vétéran est un Haut-rhinois de 59 ans, il tente un baccalauréat professionnel. Les filles représentent 56% des effectifs.

En cette période d'examens, SNCF se mobilise et met en place le dispositif « SNCF Spécial Exams » pour accompagner les élèves vers leur centre d’examens 🚉 🎓 ⬇️⬇️⬇️



Plus d’infos sur 👉 https://t.co/L2y2YjGPwCpic.twitter.com/4Qvq3j2KXV — SNCF (@SNCF) June 15, 2018

Des "gilets rouges" en gare pour assister les candidats dans leurs déplacements

Avant de découvrir les sujets, candidats et examinateurs vont devoir rallier les 104 centres d'examens. Trouveront-ils des trains? Ce sera leur première épreuve, puisque les cheminots sont appelés à faire grève ce lundi. La SNCF s'est engagée à faciliter les déplacements en début de matinée. Elle a veillé à programmer les trains les plus stratégiques. Ainsi, 27 trains sont "garantis" en Alsace. Elle a aussi prévu des moyens de substitution, bus ou taxis, pour acheminer les candidats vers les centres d'examen. Les effectifs de gilets rouges ont été renforcés, en gare. Ils seront à l'écoute des candidats, prêts à les orienter vers le bon mode de transport. Ils pourront aussi prévenir les chefs de centre en cas de gros retards. En cas de gros retard de train, les responsables des centres d'examens seront avertis et un retard d'une heure maximum sera toléré.

SNCF se mobilise afin de faciliter vos déplacements aux examens 2018 👉https://t.co/mctmQu8gG0



📲💻Liste des trains disponibles chaque jour à 17h pour vos trajets du lendemain.



🚉Des Gilets Rouges « Spécial Exams » en gare pour vous aider. pic.twitter.com/T1VknSdnhV — SNCF (@SNCF) June 6, 2018

Smartphones interdits

Au delà d'une heure de retard, les candidats seront considérés comme absents. Les retardataires ne pourront pas plancher au-delà de l'horaire prévu. Comme d'habitude, les portables sont interdits. Depuis 2013, les centres d'examen disposent de "détecteurs d'ondes", pour repérer les objets connectés. Les calculatrices sont autorisées, sauf indication contraire. Et bien sûr, il est interdit de copier sur ses voisins! Enfin, n'oubliez pas d'emporter une pièce d'identité.

Les résultats seront publiés à partir du 6 juillet 2018.