1.544 arbres seront plantés par les petits Nîmois au domaine de la Bastide

Bientôt à Nîmes, au domaine de la Bastide, les forêts des enfants. Ces quinze prochains jours, les petits entrés en CP cette dernière rentrée scolaire, vont planter un arbre chacun, soit 1.544 arbres. Un des engagements de la campagne municipale pour contribuer au développement de la biodiversité et sensibiliser les enfants à la nature. À terme, ce seront pas moins d'une dizaine de milliers d'arbres qui seront plantés par les petits nîmois.

"Ils sont notre avenir, les enfants et les arbres."

Ils sont encore petits, mais comme les arbres qu'ils ont plantés, ils pousseront à leur tour. Et ils n'ont pas eu la tâche facile ce lundi : la pluie a détrempé la Bastide, beaucoup se sont contentés de tenir l'arbre pendant que les employés de la ville comblaient les trous. "Cela nous change de nos activités d'habitude" explique Edouard, jardinier à la ville, et puis "on était en plein dedans avec la COP26"

Derrière l'opération, explique Emilie, professeur des écoles à Henri-Wallon, "tout un travail pédagogique : ils apprennent les racines, comment les disposer, puis en classe nous étudierons les feuilles". L'idée c'est aussi qu'ils reviennent voir leurs arbres pousser.

Un arbre comme une graine qui pousse dans les consciences pour les petits et les grands, Sylvain est animateur à Nîmes. Chêne vert, érable, amandier sur 15.000 mètres carrés à la Bastide. En fin de mandat, pour un coût de 200.000 euros annuels, ce sont 10.000 arbres qui deviendront les forêts des enfants plantés, notamment au Mas Lombard, à l'hippodrome ou à l'aérodrome.