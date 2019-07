Rentrée scolaire : les "usines" qui remplacent les écoles de campagne dans la Somme

Dans la Somme, une trentaine d’écoles fermeront à la rentrée. Enfants et enseignants seront regroupés dans de plus grosses structures. Les syndicats dénoncent des "usines".

C’est la dernière semaine de classe pour 30 écoles dans le département de la Somme. Après ? Ils fermeront, définitivement. "Jamais on avait vu autant de fermeture d'établissements" dénoncent les syndicats. Trois de ces décisions relèvent de l'Education nationale, des écoles à classe unique, qui voit leur effectif baisser. Toutes les autres fermetures sont à l'initiative des communes ou des communautés de communes.

La fin des écoles de campagne

Des disparitions/fusions, au profit de super-groupes scolaires. Et l'impression, pour une partie des habitants, que l'école est en train de s'éloigner. "C'est un service public de moins dans nos villages, explique Thérèse, habitante de Le Quesnel. Mais aussi moins de lien social." Sur tout le département de la Somme, ce sont 25 communes qui vont voir leur école fermer en septembre.

Les écoles de village, se concentrent progressivement en Regroupements Pédagogiques Concentrés (RPC). Des établissement plus modernes, bien équipés, plus faciles à gérer et moins coûteux pour le gestionnaire. À l'image de celui de Gueschart, à la frontière avec le Pas-de-Calais. Le groupe scolaire comptera 240 enfants, dont ceux de Maison Ponthier, Yvrench, Noyelles-en-Chaussée, Fontaine-sur-Maye, Brailly-Cornehotte ou encore Neuilly-l'Hôpital, dans un an. L'autre RPC construit dans la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre, est à Vron. Par voie de conséquence, les écoles d'Arry, Benay en Ponthieu et Dompierre-sur-Authi vont donc fermer.

Dans l'est de la Somme, les enfants des écoles de Bayonvillers, Guillaucourt et Lamotte-Warfusée vivent leurs dernières journées dans ces classes, avant de migrer au mois de septembre au RPC d'Harbonnières, 224 élèves à la rentrée.

Ce sont des usines" - Haydée Leblanc, Snuipp

Du changement, il y en aura aussi au groupe scolaire de Oisemont. Ici, les écoliers viennent de 36 villages alentour dans la vallée de la Bresle. Une fois les travaux finis, l'établissement passera de 12 à 17 classes. Soit, 360 élèves de la petite section au CM2. "Une école aussi grosse qu'à Paris, en plein milieu de la campagne, dénonce Haydée Leblanc, co-secrétaire du Snuipp. C'est surtout plus que le collège du secteur, où étudient moins de 200 adolescents."

"Ce n'est pas parce qu'on a un beau tableau, des tablettes et des peintures neuves dans une classe qu'on réussi mieux à l'école. L'un des facteurs de la réussite c'est aussi la confiance entre une famille et le corps enseignants. Or, là, il n'y a plus de lien. Même les parents disent "ce n'est plus une école, c'est un drive" on vient chercher notre enfant à l'école - pour ceux qui peuvent encore aller les chercher - et on s'en va ! Alors qu'avant lorsque les parents venaient on pouvait échanger avec eux, pour éviter les mal-entendus, s'adapter à l'enfant, lui prêter une attention particulière si ça allait moins bien [...] Avec ce système, c'est impossible."

4 ouvertures et 4 fermetures de classes de dernière minute

La carte scolaire de la Somme pour la rentrée de septembre n’est pas encore complètement arrêtée. Un Comité technique spécial départemental (CTSD), dédié aux moyens dans le 1er et le 2nd degrés, s'est réuni la semaine dernière. Quatre nouvelles fermetures de classes interviendraient dans les maternelles à Camon (Paul Langevin) et Amiens (Réaumur), ainsi que dans les regroupements pédagogiques de Mézerolles et de Bouchoir-Le Quesnel (qui a lancé une pétition pour sauver la classe de CP).

Depuis jeudi dernier, les parents d'élèves à Le Quesnel organisent un blocus de l'école. © Radio France - Stéphane Garcia

L'Académie a également annoncé quatre ouvertures de classes dans les maternelles de Boves (Les Capucines), Amiens (Chemin des Plantes), dans la primaire de Bertangles et le regroupement de Monchy-Lagache.