La Haute-Vienne a validé ce vendredi sa carte scolaire pour la rentrée de septembre 2018. 9 créations de postes sont prévues, avec comme d'habitude, des gagnants et des perdants. L'évolution des effectifs d'une école à l'autre se traduit par 16 fermetures de classes et 25 ouvertures.

Haute-Vienne, France

C'est toujours un moment redouté des parents et des syndicats d'enseignants. La prochaine carte scolaire de la Haute-Vienne a été validée ce vendredi. Et s'il y a bien, comme prévu, 9 créations de postes pour septembre 2018 dans le département, l'évolution des effectifs impose de revoir la répartition des enseignants dans les écoles maternelles et élémentaires.

Les établissements qui perdent un poste

Ecole primaire Oradour-sur-Glane

Ecole primaire Chaillac-sur-Vienne

RPI Cieux Javerdat

Ecole maternelle Victor Chabot, Limoges

Ecole maternelleJean-Marie Paroutaud, Limoges

Ecole maternelle Marcel Madoumier, Limoges

Ecole maternelle Rihac Rancon

Ecole maternelleCouzeix 2 F. Dolto

Ecole primaire Saint-Laurent-les-Eglises

Ecole primaire Saint-Sulpice-les-Feuilles

Ecole élementaire Maurice Ravel, Saint-Yrieix-la-Perche

RPI Château-Chervix, Magnac Bourg, Vicq-sur-Breuilh

Ecole primaire Saint-Paul

Ecole élémentaire Hubert Reeves, Rochechouart

Ecole Condorcet Roussillon, Limoges

Ecole élémentaire Verneuil

Les ouvertures prévues

4 postes pour la brigade de remplacement

2,5 postes pour décharges de direction

RPI Champagnac-la-Rivière Champsac

Les 17,5 postes restants permettront de dédoubler des classes de CP et CE1 implantées dans les écoles de l'éducation prioritaire (REP et REP+) dans les établissements suivants

Ecole Primaire Descartes, Limoges

Ecole elémentaire La Bastide, Limoges

Ecole elémentaire Jean Montalat, Limoges

Ecole elémentaireLes Homérides, Limoges

Ecole elémentaire René Blanchot, Limoges

Ecole elémentaire Marcel Proust, Limoges

Ecole elémentaire Le Vigenal, Limoges

Ecole elémentaire Gérard Philipe, Limoges

Ecole elémentaire Marcel Madoumier, Limoges

Ecole elémentaire Joliot Curie, Limoges

Ecole elémentaire Jean Le Bail, Limoges

Ecole elémentaire Henri Aigueperse, Limoges

L'inspection d'académie de la Haute Vienne assure que toutes les situations ont été examinées de près et qu'en zone rurale, on reste à une moyenne de 22 à 25 élèves par classe. Elle précise que le taux d'encadrement des élèves progresse toujours, puisque le département a gagné 72 postes ces cinq dernières années, alors que le nombre d'écoliers est en baisse continue. Ils seront environ 300 de moins à la rentrée 2018.