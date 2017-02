16 jeunes normands au 4l trophy

Dans la bonne humeur, 16 étudiants normands ont quitté Caen aujourd’hui : direction le Maroc pour la grande aventure humanitaire du 4l trophy

Répartis en 8 équipages, des étudiants de toute la Normandie se sont retrouvés ce lundi devant l’Université de Caen. Pour prendre la route, en cortège, vers Biarritz et le village départ du 4l trophy 2017. Ce raid humanitaire est destiné à emporter des fournitures scolaires et différents dons jusqu’à Marrakech au Maroc.

C’est au volant de pétaradantes (et parfois capricieuses !) 4l Renault que les jeunes vont traverser la France, puis l’Espagne avant d’embarquer à Gibraltar. Ensuite ce sera le parcours le plus intense au Maroc : six étapes sur les pistes ensablées avec orientations à la boussole et nuits au bivouac. La solidarité aidera à réparer les mécaniques fatiguées pour aller jusqu’au terme de l’aventure : Marrakech le 24 février. Ce sera alors la distribution des dons aux enfants puis un carnaval avant de remonter vers la France. Tous les anciens participants parlent de moments de solidarités inoubliables.

Ma participation a changé ma façon de voir la vie - Vic (témoignage dans Normandie Sport)

