Rentrée 2018 : 16 ouvertures de classes et 31 fermetures dans les Deux-sèvres

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

On en sait plus sur la prochaine carte scolaire dans les Deux-Sèvres. pour la rentrée 2018, l'inspection académique prévoit 16 ouvertures de classes et 31 fermetures, sans compter les 10 fermetures conditionnelles.