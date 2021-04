Un an après le premier confinement, écoles, collèges et lycées doivent à nouveau fermer dès vendredi soir. Pour trois semaines dans le primaire et tout le mois d'avril pour le secondaire. C'est donc le retour des cours à la maison. Avec toutes ses limites.

" On ne fait pas cours derrière un écran comme on fait cours en classe", selon le Snes-FSU en Indre-et-Loire

Les salles de classe resteront vides jusqu'au 26 avril dans les écoles et jusqu'au 3 mai dans les collèges et lycées

Pour en parler, Philippe Baretto de Souza, co-secrétaire départemental du Snes-FSU était l'invité ce jeudi de France Bleu Touraine, "on est un peu aguerri par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, mais d'un autre côté, il n'y a pas grand chose qui a été fait depuis avec les mêmes problèmes qu'on avait rencontrés à l'époque. Aucune harmonisation des plateformes et ce sera très compliqué pour les familles qui ont plusieurs enfants sur différents niveaux. Sans compter tous les élèves qui n'ont pas de connexion, la fracture numérique, tout ça n'a pas été résolu. _L'enseignement à distance est un pis-aller_. C'est mieux que rien mais on ne fait pas cours derrière un écran comme on fait cours en classe."

Un sentiment d'échec

"On a un peu le sentiment que c'est un sentiment d'échec. Notre ministre Jean-Michel Blanquer a nié la circulation du virus dans les établissements. Pourquoi ne pas avoir mis les demi-jauges au collège comme au lycée ? On n’oublie pas le _problème des masques_. On a manqué aussi de personnel comme les assistants d'éducation. Par exemple, à la sortie des cours, il y avait 200 élèves collés les uns aux autres pour sortir parce qu'il n'y avait qu'une seule personne pour vérifier les carnets de correspondance. Et les cantines ? Elles fonctionnaient comme d'habitude alors que les restaurants sont fermés depuis des mois.

C'est dramatique pour les élèves, c'est dramatique pour les parents, c'est dramatique pour les professeurs

Concernant la vaccination des enseignants, on se sait plus où on en est. Mais on espère que ce sera le cas parce que c'est quand même dramatique que nos élèves ne puissent plus aller à l'école. C'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour les parents, pour les professeurs. Il faut absolument que l'école reprenne."