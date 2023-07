17 ouvertures de classes en maternelle et primaire contre 42 fermetures dans la Somme

Juste avant la fin de l'année scolaire, le Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) de la Somme, qui réunit les syndicats enseignants, les représentants des parents d'élèves ou encore les élus autour du directeur des services de l'inspection académique (Dasen) a livré ses propositions pour la carte scolaire de la prochaine rentrée.

Une carte qui établi les fermetures et les ouvertures de classes ainsi que les dotations en heures d'enseignement et en postes d'enseignants en fonction des effectifs d'élèves dans les différents secteurs du département. Pour le niveau primaire, le nombre d'élèves est en baisse de 1 226 par rapport à cette année. 41 837 écoliers sont attendus à la rentrée de septembre.

Deux classes finalement sauvées

42 classes vont fermer et 17 ouvriront. Deux fermetures, d'abord actées lors du CDEN du mois de mars sont finalement levées à l'école primaire Paul Langevin d'Albert et au RPC Pierre et Marie Curie d'Ailly sur Noye. Une ouverture supplémentaire a également été entérinée au RPC Simone de Beauvoir de Rainneville, au nord d'Amiens.

Parmi les ouvertures, il y en aura une un peu particulière à Ham, dans l'est de la Somme. Un enseignement franco-québécois sera mis en place à l'école Jules Verne. Déjà initiée dans l'Aisne, cette démarche permet de "favoriser la collaboration et l'innovation pédagogique au profit des élèves et des personnels", indique le rectorat.