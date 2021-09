173 classes fermées dans l'académie de Toulouse à cause du Covid

Le ministère a publié ce vendredi matin les derniers chiffres des fermetures de classes ou d'écoles liées au Covid-19. Cela concerne plus de 3.000 classes en France cette semaine, plus de 170 dans l'académie de Toulouse mais pas d'établissement entier chez nous.

En France, cette semaine, 15 écoles et un collège ont dû fermer pour cause de cas Covid-19 positifs. Cela concerne notamment trois établissements de l'académie de Bordeaux et deux de celle de Clermont-Ferrand mais à date, aucune structure scolaire n'a fermé ses portes dans l'académie de Toulouse.

Les académies de Versailles, Lyon, Créteil, Aix-Marseille et Lille sont davantage touchées. Pour rappel, le protocole exige la fermeture de la classe entière dès le premier cas dans le premier degré.

170 classes fermées, contre environ 210 en avril-mai

En revanche, les élèves de 173 classes sont restés chez eux en Midi-Pyrénées sur un chiffre national de 3.300. Le département de loin le plus touché chez nous en toute logique est la Haute-Garonne (89 classes fermées). Cela concerne entre 15 et 20 classes en Aveyron, dans le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et en Ariège, une douzaine dans le Tarn et seulement cinq dans le Gers, deux dans le Lot. Il s'agit presque exclusivement de classe du premier degré à l'exception d'une classe de collège dans le Gers et le Tarn.

À titre de comparaison, début avril juste avant le troisième confinement, il y avait dans notre académie une quinzaine établissements et 210 classes fermés; début mai, un peu plus de 200 classes aussi et trois établissements fermés.

Près de 10.000 enfants et 440 adultes ont été détectés positifs ces sept derniers jours dans le pays, ils sont 450 élèves et 20 personnels à avoir contracté le virus cette semaine dans notre académie.