179 jeunes expérimentent le service national universel à Guérande

Originaires des douze autres départements pilotes, les 179 volontaires âgés de 16 ans, sont arrivés ce dimanche soir à Guérande. La plupart ont voyagé en train sauf les dix adolescents qui arrivent de Guyane, venus en avion. En tenue "SNU", pantalon, blouson et casquette bleu marine, en rang et disciplinés, ils ont assisté ce lundi matin à la cérémonie d'ouverture dans la cour du lycée Olivier Guichard où ils sont logés en internat. Lycéens, apprentis, décrocheurs scolaires, tous sont volontaires pour cette expérience de SNU, service national universel. Certains avouent toutefois avoir été poussés par leurs parents pour s'inscrire . 124 jeunes de Loire-Atlantique eux sont partis dans les autres départements; une dizaine séjournent en Guyane.

C'est le côté citoyen et le côté volontaire qui m'ont beaucoup plu. C'est bien d'essayer. On est fiers de participer à cette expérience. On va vivre ensemble pendant deux semaines. J'aimerais devenir pompier volontaire". Zoé, originaire des Hautes Pyrénées