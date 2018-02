Avignon, France

Il y aura bien sept ouvertures de classes en Vaucluse à la rentrée prochaine : le Conseil départemental de l'Education Nationale (CDEN) l'a confirmé mardi.

Mais il n'y aura que dix-huit fermetures, au lieu des dix-neuf annoncées. En effet, au regard des effectifs, l'école Bosco du Pontet sauve une de ses classes.

Par ailleurs, les situations à Morières, à l'Isle sur la Sorgue et à l'école Mistral de Sorgues seront réévaluées dans les prochains mois... Des classes pourraient, là encore, être préservées.

52 postes en plus

Le CDEN a aussi entériné la création de 52 postes d'enseignants, pour permettre le dédoublement des CP en REP et REP+, comme le veut le gouvernement.

Mais c'est insuffisant pour les syndicats, qui pointent des moyens insuffisants pour les autres niveaux, et les autres écoles. Ils déplorent des classes encore surchargées, un manque chronique de remplaçants, et un manque de moyens pour les élèves les plus en difficultés.

Mardi, plusieurs dizaines de représentants de syndicats enseignants se sont rassemblés, devant la préfecture (où se tenait le CDEN), pour réclamer plus de moyens.