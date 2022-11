180 collégiens à la découverte de l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard

Le but de cette journée est de sensibiliser et de convaincre les élèves de 3eme de choisir plus tard les filières de l'UTBM

loading

L'Université de technologie de Belfort Montbéliard recrute ses nouveaux étudiants dès le plus jeune âge. 180 collégiens ont été invités ce lundi à découvrir l'école d'ingénieurs Nord Franc-Comtoise dans le cadre de la "semaine de l'industrie". Au programme : des ateliers pour comprendre le fonctionnement des panneaux solaires, de l'intelligence artificielle, ou la production d'hydrogène.

ⓘ Publicité

Une voiture jaune de la Poste, rien de plus classique. Sauf le moteur, qui est à Hydrogène © Radio France - Léo Limon

L'orientation, déjà une priorité

Le but de cette journée est de sensibiliser et de convaincre les élèves de 3eme de choisir plus tard les filières de l'UTBM Abdesslem Djerdir, professeur à l'UTBM et responsable de la formation des ingénieurs en énergie. Pour lui, "c'est l'âge idéal pour commencer à leur parler des métiers", puisque les élèves sont amenés à faire des choix d'orientation plus tôt, avec la nouvelle réforme du lycée.

loading

Pour rendre accessibles les sujets parfois complexes que sont l'énergie et l'industrie, "on simplifie au maximum à travers des vidéos pour que ça soit le plus ludique possible", explique Abdesslem Djerdir, qui assure "vouloir devenir ingénieur depuis l'âge du collège".