180 élèves de CM2 de Biarritz reçoivent leur premier diplôme de secourisme

Il s'agit, pour la majorité, de leur premier diplôme officiel scolaire. 180 élèves de CM2 des écoles élémentaires publiques et privées de Biarritz ont reçu ce jeudi 9 juin, sur la Grande Plage une attestation aux gestes de premiers secours. Le PSC1, certificat officiel de prévention et secours civiques de niveau 1, remis des mains de la maire, Maide Arostéguy sous les yeux d'élus, des enseignants, mais aussi des nageurs-sauveteurs et membres du Samu.

C'est le résultat de l'Enfant et l'Océan, un projet éducatif biarrot lancé en 2008, qui a pour but de former les plus jeunes à agir au contact de l'océan, mais en faire aussi des secouristes à part entière. Selon une estimation de l'Académie de médecine, seuls 30% des Français ont été formés aux gestes de premiers secours. Un retard considérable, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou la Norvège, où 95 % de la population a été éduquée à ces gestes-là.

Ils ont entre 10 et 12 ans, et viennent de Sévigné, Jules-Ferry, Paul-Bert, Victor-Duruy, du Braou, du Reptou et des Thermes Salins. Et depuis le cours préparatoire, ils suivent les modules de formation du dispositif. Éloigner le danger, appeler le 18, réagir en cas de noyade, d'étouffement, de malaise, d'arrêt cardiaque... pendant quatre ans, les enfants ont appris progressivement les bases du secourisme. Pour un double objectif, depuis que le projet a été lancé en 2008 : en faire les sauveteurs de demain pour nos plages, et les éduquer aux civismes à travers les gestes de premiers secours.

Un projet qui coûte chaque année à la Ville de Biarritz 50.000 euros pour éduquer les jeunes de ses écoles aux gestes de premiers secours.

"Les gens ne sont pas encore suffisamment formés aux gestes de premiers secours. Et les enfants sont prescripteurs auprès de leurs parents..." ─ Stéphane Gravé Copier