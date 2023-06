182 visages affichés sur les murs de l'école pour sourire au quartier du chemin bas d'Avignon à Nîmes

Près de 200 visages ornent l'école Georges Bruguier à Nîmes. Un projet qui a été inauguré hier (lundi). Il s'inscrit dans le cadre de la plateforme Inside Out Project. Un projet artistique international créé par JR. Un artiste parisien - mondialement reconnu - spécialiste des collages photographiques. L'idée, faire passer le message d'une communauté - en l'espèce éducative et afficher des portraits en créant ainsi des œuvres d’art participatives, pour faire entendre leurs voix à l’échelle locale et à travers le monde. L'école du Chemin bas, une école comme les autres.

Une période difficile mais on n'a pas baissé les bras

L'école du chemin bas est une école comme toutes les autres. Oui un jeune homme a été tué il y a deux ans et demi a proximité. Oui, les dealers la traversaient sans gène. Oui les gosses pour certains disaient à leurs parents qu'ils avaient peur d'y être tué. Collectivement on a agit, un mur anti fusillade de 3 mètres de haut et depuis le calme est revenu;. Collectivement toujours on a mené ce projet : coller les photos de ses utilisateurs à l'extérieur et à l'intérieur de l'équipement dont celle d'Omar. "cela fait drôle, j'ai grandi ici avec le même directeur, cela donne une autre image du quartier" explique cet animateur hors temps scolaire.

Christophe Boissier, directeur depuis 12 ans dans cette école nîmoise. © Radio France - L Labastrou

Une école désormais sanctuarisée

Animateurs hors temps scolaire, des enseignants, des personnel de service figurent sur ces photos et des enfants bien sur dont ceux de Souad : "Je suis fière de cela, ici c'est comme ailleurs" explique cette maman de 3 enfants. Elle comme les autres se dit rassurée depuis que l'enceinte a été sécurisée. "Au début mes enfants pensaient être emprisonnés par ces hauts murs, maintenant ils ont compris que c'était pour leur sécurité". Des travaux de sanctuarisation qui vont se poursuivre assure l'adjointe chargée des écoles, Véronique Gardeur-Bancel.

