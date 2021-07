19,09 au baccalauréat dans les Pyrénées-Orientales !

Julien Hofmann a prévu de fêter ça en tête-à-tête avec sa mère ce mardi soir au restaurant. "_C'est pour elle que je suis le plus content. Elle s'est tellement investie depuis des années. Elle est très fière surtout qu'on est pas vraiment "études" dans la famille !_" savoure le jeune homme qui fêtera ses 18 ans le mois prochain.

Particulièrement sérieux tout au long de son année de terminale au lycée Jean-Lurçat de Perpignan, Julien Hofmann savait, au jeu du contrôle continu (dû à l'épidémie de covid), qu'il allait tranquillement décrocher le baccalauréat mais quand on est sportif et compétiteur (joueur de baseball chez les Phénix de Perpignan et ceinture noire de judo au Judo Club Catalan), pas question de valider le précieux sésame sans mention ! Avec 20/20 lors de l'épreuve écrite de philosophie et aussi lors du grand oral, cet habitant de Saleilles termine avec 19,09 de moyenne et obtient à la fois la mention très bien et les félicitations du jury !

"Ce matin, je suis allé au lycée pour voir les résultats. J'ai vu que j'avais obtenu la mention TB et puis à 14 heures, j'ai reçu un mail qui m'annonçait toutes mes notes. Je ne m'y attendais pas forcément surtout en philo. J'étais vraiment heureux. J'ai aussi appris que j'étais invité chez le recteur, à Montpellier, demain à 15h30 pour une petite cérémonie" poursuit le jeune bachelier, déjà inscrit l'an prochain à un double diplôme à l'INSA et Sciences-Po à Toulouse.