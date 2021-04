Dans son point hebdomadaire, l'académie de Besançon a annoncé que 19 classes étaient fermés dans le Nord-Franche-Comté pour des cas de Covid-19 dont 5 dans le Territoire de Belfort. 58 élèves et 8 personnels éducatifs ont été testés positifs.

19 classes fermées en Nord Franche-Comté pour cause de cas de Covid-19

Chaque vendredi après-midi, le rectorat de l'Académie de Besançon fait le point sur la situation sanitaire dans les établissements scolaires du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort et du Doubs, rouverts depuis lundi pour les écoles maternelles et élémentaires. Aucune école du département du Territoire de Belfort n'a dû fermer ses portes en raison de cas de Covid-19. Même chose dans le Doubs et la Haute-Saône

En revanche, dans la région, 24 classes sont fermées : 5 dans le Territoire de Belfort, 8 en Haute-Saône et 6 dans le Doubs La règle étant la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid. Le rectorat recense 66 cas de Covid cette semaine dans les établissements scolaires, 58 chez les élèves et 8 chez les personnels.

Les collèges et les lycées de la région doivent rouvrir à partir de lundi.