2.500 étudiants ne peuvent pas reprendre les cours à l'Université Paul Sabatier à Toulouse

Arnaud Foucher et Elyes Chaouch enseignants à 'IUT Paul Sabatier font la grève de la paperasse. Wassim Matoussi, (à droite) étudiant attend de commencer sa deuxième année d'info-com

Les couloirs de l'IUT Paul Sabatier sont bien vides en ce mois de septembre. Depuis la rentrée des classes, 2.500 étudiants n'ont pas pu reprendre les cours. Les enseignants ont décidé de faire une "grève de l'administratif" après une réforme qu'ils jugent injustes.

Sans emploi du temps, pas de cours

Le gouvernement a mis en place un nouveau régime indemnitaire (le régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs - RIPEC). Désormais, les enseignants-chercheurs percevront une prime deux fois supérieure à celles des enseignants du secondaire. "C'est une réforme qui nous apparaît injuste, puisque c'est un manque de reconnaissance de notre travail. Nous avions prévenu l'année dernière, en disant que si nos revendications n'étaient pas entendues, nous abandonnerions toutes les tâches administratives non-obligatoires", explique Elyes Chaouch est professeur d'Anglais et membre collectif 384.

Impossible désormais d'effectuer le moindre stage, d'entreprendre les démarches pour Erasmus ou plus simplement de connaître son emploi du temps. "C'est une personne qui gère l'emploi du temps, elle le crée, le diffuse. Donc, concrètement, les étudiants n'ont pas accès à l'emploi du temps, ils ne savent pas dans quelles lasses, ils doivent aller, a quelles heures. Nous ne faisons pas grève, nous sommes ici, présent chaque jour, seulement nous n'avons pas les moyens de travailler puisque l'emploi du temps n'est pas publié", explique Arnaud Foucher, enseignant et chef de département démissionnaire. "Sans nous, le système prend l'eau. Nous sommes des enseignants, mais nous avons énormément de taches administratives et nous aimerions que cela soit pris en compte".

Une grève administrative qui a des conséquences directes sur le quotidien de huit département sur 10 dans l'université toulousaine. "Normalement, il y a du monde, là, on se croirait au moins de juin ou de juillet. On est tous "en vacances" en attente que la situation se débloque. Mais si la situation ne se débloque pas, nous allons prendre énormément de retard" regrette Wassim Matoussi, étudiant en info-com. "C'est dommage, j'aimerais bien commencer ma deuxième année. Si ça dure jusqu'à juin, on ne donne pas cher de notre peau", ajoute le jeune homme inquiet qui dit toutefois comprendre la mobilisation de ses enseignants.