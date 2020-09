2 classes fermées à Vauvert en raison de l'épidémie de Covid-19

Et voilà ce dimanche soir dans le département du Gard 2 classes supplémentaires fermées en raison de tests positifs au covid-19. Cela concerne la commune de Vauvert, et plus précisément l'école Libération. La mairie de Vauvert communique officiellement ce dimanche en début de soirée, pour annoncer la fermeture de classes de CE1 et CM2.

Un enfant et un personnel de l'Education National testés positifs

Dans son communiqué, la mairie de Vauvert explique que sur "décision de l’Education Nationale, les élèves de la classe de CE1 de Libération sont placés en quatorzaine à partir du lundi 7 septembre. Un personnel de l’Education Nationale qui intervient dans cette classe est positif à la COVID-19. "

Une 2e classe est également concernée : '"les élèves de la classe de CM2 de Mme Sullo de l’ecole Jean Macé dans laquelle c’est un enfant qui a été testé positif."

La mairie précise par ailleurs que "Les enfants ne peuvent pas retourner à l'école durant ces 14 jours ni fréquenter le centre de loisirs le mercredi ( les reports seront faits sur demande de la famille), les activités extrascolaires. "

Pour tout renseignement ? "Un numéro vert à destination du grand public a été mis en place par le gouvernement pour les questions non médicales, ouvert 24h/24 et sept jours sur sept : 0800 130 000"

Retrouvez ici toutes les classes déjà concernées par des fermetures dans le Gard.