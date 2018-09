Jaunay-Clan, France

Le lycée pilote innovant international est le seul établissement publique qui recrute ses élèves et ses enseignants sur leur projet et leur motivation. Car rien dans l'établissement n'est traditionnel, et le lycée est à la pointe des pédagogies alternatives. Ce qui sera peut-être la norme de l'enseignement dans 10 ans est déjà pratiqué ici par les 65 enseignants et les 600 élèves.

On apprend à croire en ses idées et à les défendre

"Qu'est ce qu'on doit apprendre aujourd'hui aux jeunes ? _Communiquer, collaborer, travailler ensemble_" explique Pierre-Emmanuel Raffi, proviseur de l'établissement depuis cette année. Et les premiers heureux, ce sont les élèves comme Alexis : "avec les débats par exemple, on apprend à croire en ses idées et à les défendre".

Une place importante du numérique dans l'apprentissage

Au LP2i, les élèves travaillent sur un ordinateur, de nombreux débats sont organisés, et une maison d'édition a même été créée par une enseignante et ses élèves. Le lycée s'est aussi ouvert il y a dix ans à l’international avec quatre sections européennes et dix élèves chinois qui rejoignent chaque année le lycée pour y faire leur scolarité.

Le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, en visite au lycée lundi 10 septembre, compte s'inspirer de l'avant-garde de l'enseignement transmis dans le lycée poitevin pour les années à venir.